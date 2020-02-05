〈財報〉Lumentum營收、獲利優預期 盤中大漲逾11%創歷史新高

週二 (4 日)，蘋果最大 3D 感測供應商 Lumentum Holdings (LITE-US) 公布 2020 財年第二季財報，營收與獲利皆優於分析師預期，激勵盤中股價來到歷史新高。

截至台北時間週三 (5 日) 晚間零時許，Lumentum 盤中大漲 11.34%，暫報每股 86.08 美元。

Lumentum 股價日線走勢 (圖：Investing.com)

基於 non GAAP 第二財季財報關鍵數據：

營收報 4.578 億美元，年增 22.5%，略高於分析師預期的 4.52 億美元

純益報 1.194 億美元，年增 53%

稀釋後每股純益 (diluted EPS) 報 1.53 美元，年增 33%，高於 FactSet 調查分析師預期的 1.29 美元

毛利率報 47.4%，高於去年同期的 40.1%

營業利潤率報 28.8%，高於去年同期的 22%

Lumentum 首席執行長 Alan Lowe 表示，上季受惠於客戶對多樣化產品的強勁需求，財務模式獲得改善，幫助公司營收、毛利率及營業利潤率再創新高。

Lowe 稱：「在接下來的財年，我們看到了電信運輸需求的成長，目前公司正在進行 DCO(插拔式數位同調光學) 模組開發，希望在今年稍晚推出 400G 以上的產品，期望能在全球 3D 臉部感測市場維持強勁成長。」

公司展望：

Lumentum 認為新型冠狀病毒爆發將為公司本季收入帶來負面影響，影響範圍介在 1500 萬至 2000 萬美元間。

2020 財年第三季財測目標：