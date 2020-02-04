蘋果Apple TV+訂閱數低於預期？分析師：原創節目吸引力低

美國金融顧問機構 Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 週一 (3 日) 表示，蘋果去年推出的全新訂閱服務串流影音服務 Apple TV+ 可能不到 1000 萬人，數據遠低於預期。

蘋果去年開始向購買新 iPhone、iPad、Mac 或 Apple TV 的任何用戶提供免費一年的訂閱服務。

據悉，分析師在與蘋果管理層交談後表示，雖然蘋果在最近一次財報報出年增 17% 的服務營收的佳績，但 Apple TV+ 營收佔不到一半，他補充道，投資人必須密切注意未來 Apple TV+ 服務，係因蘋果已逐漸將硬體業務核心轉移至服務項目

目前蘋果尚未釋出其確切串流影音服務 Apple TV+ 的訂閱人數，但 Bernstein 分析師指出，Apple TV+ 僅有不到 10% 的蘋果裝置用戶符合免費試用一年 Apple TV+ 的資格，這數據令人驚訝的低。

原創影音內容吸引力低

Sacconaghi 推測 Apple TV+ 的節目內容多為原創，不像 Netflix 或亞馬遜 Amazon Prime 平台，有許多經典知名電影和節目能吸引用戶；而迪士尼 Disney+ 服務近來更因為與星際大戰和知名美漫品牌漫威合作而聲名大噪。

Apple TV+ 推出後僅上線 9 部新節目和電影，而目前擁有 13 部。Sacconaghi 指出 Disney+ 在一天內就吸引了 1000 萬訂閱戶，且僅提供 7 天的免費試用期。

瑞銀分析小組表示，Apple TV+ 需要大獲成功的原創電視劇集才能留住訂閱戶。並補充說，蘋果可能最終還必須收購龐大內容的成本，多數版權更為昂貴。

Sacconaghi 認為另一個原因是，蘋果在推廣 Apple TV+ 的策略上並不有效，加上中國地區尚未開放使用 Apple TV+。

Sacconaghi 表示對蘋果的前景感到沮喪，但仍給予蘋果「與大盤持平」的股票評級，目標價定在每股 300 美元。

分析師質疑蘋果股價漲幅未受到 Apple TV+ 出現變化 (圖片: 彭博社)

根據《彭博社》彙編數據顯示，蘋果 2019 年全年服務業務創造了超過 460 億美元的營收；佔總營收近 18%。儘管與 Apple TV + 業務以及該部門整體增速充滿不確定性，但分析師仍認為服務收入將快速增長。

Evercore ISI 認為市場低估服務增長動力，他們在上個月寫道，蘋果 2024 財年末，服務營收可望增長到 1000 億美元以上。

Sacconaghi 表示，蘋果估值以超越歷史紀錄，且期望值越來越高。他推測到第四季度末，Apple TV + 可以將讓蘋果整體服務營收增長提高 2.5 至 3.5 個百分點。

蘋果股價自去年 6 月份的低點以來，上漲了近 80%，但近來因武漢肺炎爆發，股價漲勢放緩。

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