一文掌握蘋果Q1財報：iPhone11立大功、冠狀病毒影響、安裝基數飆15億

蘋果 (AAPL-US) 週二 (28 日) 盤後公佈 2020 會計年度 Q1 財報，營收、每股純益 (EPS)、下一季財測等數據均超乎華爾街預期，激勵蘋果盤後股價漲飆高近 4%。

蘋果週二盤後股價飆高近 4%

蘋果截至去年 12 月 28 日的季度關鍵數據：

每股純益： 4.99 美元，優於預期 4.55 美元

營收： 918.19 億美元，優於預期 885 億美元

iPhone 營收： 560 億美元，優於預期 516.2 億美元

服務營收： 127.2 億美元，低於預期 130.6 億美元

其他產品營收：100 億美元，優於預期 95.2 億美元

毛利率： 38.4%，優於預期 38.1%

第二季度營收財測： 630 億美元至 670 億美元，優於預期 624.5 億美元

蘋果歷年每季營收、淨利表現。(圖片：appleinsider)

蘋果執行長庫克表示，整個季度都是一個驚人的季度。

庫克說：「由於蘋果 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 機型的強勁需求，以及服務和可穿戴設備的歷史新高記錄，我們很高興報告蘋果有史以來最高的季度營收。」

庫克表示，Q1 是一個驚人的季度。(圖片：AFP)

蘋果財報電話會議六大焦點如下：

焦點一：iPhone 銷量一年來首次增長，蘋果創有史以來最高季營收

蘋果以舊換新、低價帶動換機需求的銷售計畫正發揮功效，智慧型手機營收達 560 億美元，相較之下，去年同期銷售慘淡為 520 億美元。

庫克表示，iPhone 11 是 2020 財年第一季最暢銷的手機。

蘋果產品圖。(圖片：AFP)

庫克提到，iPhone 11、iPhone 11 Pro 手機系列推動營收增長，預測這些設備是蘋果有史以來最強大的 iPhone 系列。

對於外界引頸期待的 5G iPhone，庫克表示，儘管三星等競爭對手已經在銷售 5G 手機，就 5G 而言，蘋果處於全球部署的早期階段。他並迴避了對潛在 5G iPhone 的任何疑問

焦點二：Q1 可穿戴設備銷售創財富 150 強規模

本季蘋果可穿戴設備部門實現 100 億美元營收，優於預期的 95 億美元，遠高於去年同期的 73 億美元，其中 AirPods 和 Apple Watch 銷售創下歷史新高紀錄。

可穿戴設備本季銷售額，已經超越了 Mac 營收，與財富 150 強企業的的規模相當。

本季蘋果可穿戴設備部門實現 100 億美元的營收。(圖片：appleinsider)

庫克表示，在第一季蘋果無法生產足夠的 AirPods 和 Apple Watch Series 3 設備來滿足市場需求，而且都仍在缺貨中，蘋果正努力解決這兩個問題。

焦點三：新型冠狀病毒衝擊 Q2 營收、供應鏈產能佈局

蘋果 2020 財年 Q2 營收預測，介於 630 億美元至 670 億美元之間。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 表示，蘋果正密切關注新型冠狀病毒疫情，該疫情已對下一季財測造成影響，由於冠狀病毒爆發，預測範圍比平常還更大。

蘋果稱，蘋果在武漢有一些供應商，但在這些情況下，蘋果有替代供應商，但對中國其他城市的情況不太明朗，隨著疫情繼續蔓延，一些城市已將開工時間延後一週。

蘋果位於中國各地的商店與雲端資料中心。(圖片：appleinsider)

庫克稱：「我們在提供財測中考慮我們最好的想法，近幾天全中國各地的零售量都受到影響。」

目前蘋果已關閉了中國的一家商店，並因人流量減少縮短其他商店的營業時間。

eMarketer 首席分析師 Yoram Wurmser 表示，蘋果預測第二季比華爾街分析師預期的還要強勁，但疫情正在以其無法預測的方式在中國擴散，這可能會破壞此一樂觀的預測，因為蘋果硬體主要在中國安裝。

焦點四：服務營收遜於預期

上季服務營收業務是蘋果財報一大亮點，但本次報告的營收卻低於預期，蘋果服務營收銷售為 127.2 億美元，低於華爾街普遍預期的 130.6 億美元。

蘋果歷季服務營收表現。(圖片：appleinsider)

庫克說：「該季服務營收達到創紀錄 127 億美元，年增 17%。我們再一次看到了我們所有五個地理區域兩位數增長，並為包括雲端服務、音樂、支付服務和 App Store 搜尋廣告業務在內等多領域創造的新歷史記錄。」

蘋果去年推出了全新訂閱服務串流影音服務「Apple TV+」、遊戲訂閱「Apple Arcade」、遊戲訂閱服務「Apple Arcade」，庫克將 2019 年描述為服務營收歷史性的一年。

蘋果稱，Apple TV + 等新推出的服務並沒有對 12 月當季財報產生太大影響，同時還稱免費試用服務遞延了營收。

焦點五：設備活躍用戶數大躍進

蘋果已達到有史以來最高的安裝基數，全球客戶使用的活躍安裝設備超過 15 億台，訂閱用戶達 4.8 億，較去年同期的 14 億台、3.6 億訂閱客戶還更高。

庫克稱：「我們活躍的設備安裝基數在全球各地都有所增長，目前已超過 15 億台。我們認為這是對客戶滿意度，參與度和忠誠度的有力證明，也是我們推動我們發展的重要動力全面增長。」

焦點六：大中華地區營收恢復增長

蘋果 2020 財年第一季大中華地區營收恢復增長，營收達 135.8 億美元，高於去年的 131.7 億美元，年增 3.1%。中國地區營收佔蘋果總營收的 14.8%，表現略遜於美國和歐洲等地。

蘋果大中華地區營收恢復成長。(圖片：appleinsider)

蘋果在大中華地區的 iPhone 銷量實現兩位數增長，提振了該地區的營收增長。