〈武漢肺炎疫情〉全球股市臉綠 台三大產業首當其衝受害

中國新型冠狀病毒蔓延衝擊全球股市，包括觀光、航空、內需消費等將首當其衝受害，但投顧認為，傳染病疫情雖影響股市，但從 SARS 經驗來看，預期傳染病對股市衝擊屬暫時性，等疫情控制後可望反彈不妨將這波修正視為介入買點。

富蘭克林證券投顧表示，中國新型冠狀病毒疫情造成股市震盪，但回顧 2002、2003 年的 SARS，2002 年 11 月發現首例後疫情約在 3、4 個月後達高峰，6、7 個月後獲得控制，當時史坦普 500 指數波段最大跌幅約 14%，隨後自 2003 年 3 月觸底反彈，同年 5 月收復失土，顯示傳染疾病對股市影響屬短期。

富蘭克林投顧指出，武漢肺炎疫情將讓航空、博弈、旅遊業、中國營收曝險較高的消費品牌首當其衝受衝擊，如果疫情擴大恐導致科技供應鏈暫時中斷，科技、半導體個股亦將受到衝擊，後續密切觀察疫情的擴散程度。

摩根大通則認為，歷史經驗顯示有重大疫情爆發時並未導致股價持續性地下跌，在全球對疫情恐慌達到頂峰後三個月，股市大多有上漲空間，因此疫情導致股市下跌應視為買進機會，對股市維持正向看法。

富蘭克林證券投顧表示，中國新型冠狀病毒疫情短期內將影響投資人情緒，可能對第一季全球經濟動能造成負面影響，展望今年美國經濟預估維持溫和增長、企業獲利成長改善，輔以央行貨幣政策仍偏寬鬆，有助支持美股延續多頭格局。

整體而言，疫情期間短線留意中國新型冠狀病毒疫情發展，建議投資人可趁股市修正之際，採取分批或定期定額方式布局，公用事業類股主要營收來自美國、營運穩定，且兼具高股利及低波動特性，表現可望相對抗震，建議納入投資組合之中，美股建議以擁有強大品牌優勢、能夠受惠於數年結構成長題材的優質成長股為首選。