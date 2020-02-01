都來自同間公司! 德國武漢肺炎確診7例

德國當局週五 (31 日) 證實出現第 7 起武漢肺炎確診病例，且這 7 名患者中有 5 名皆為同間汽車零件供應廠 Webasto 員工，傳染源投似乎是因為患上武漢肺炎的中國員工，前往德國 Stockdorf 總部進行短期培訓，而將病毒傳染給了當地員工。

Webasto 目前已宣布關閉總部至 2 月 2 日，部分員工也已改成遠端上班，並暫停公司所有員工前往中國出差的行程。

週五稍早，德國當局剛證實確診第 6 名武漢肺炎患者，是第 7 位病例在 Webasto 共事的員工小孩，也是德國第一起被感染的兒童病患。

德國南部巴伐利亞邦衛生局在聲明中表示：「目前在巴伐利亞共有 7 起已知新型冠狀病毒病例。」

據路透社報導，巴伐利亞衛生局週六將公布更多細節。

Webasto 於本週開始檢驗出公司其他員工病情，且確診的第 6 例病患也是中國境外首例人傳人病例。

該公司表示，所有七例確診病患中，有五個德國人、兩個中國人皆參與了在巴伐利亞州 Stockdorf 總部總部舉行的各種長時間會議。

Webasto 五個月前剛在武漢建廠，在中國武漢擁有 500 多名員工。Webasto 發言人表示，目前有 110 位員工需在家進行隔離。