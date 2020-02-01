〈熱門股〉武漢肺炎推升宅經濟題材 宇峻逆勢飆漲創8年半新高

武漢肺炎疫情持續延燒，可望推升宅經濟發酵，遊戲族群將受惠，因此即便台股金鼠年寫下開紅盤最慘烈紀錄，宇峻奧汀 (3546-TW) 股價卻逆勢飆漲，周五 (1 月 31 日) 仍持續攀揚，最高站上 120 元，創近 8 年半新高價，終場收在 114.5 元，月線連 3 紅，金鼠年前 2 個交易日累計漲幅已達 7.5%。

宇峻自主研發、攜手智冠旗下遊戲新幹線聯合發行的三國 IP 手遊大作《三國群英傳 M》，1 月初已展開首次大規模刪檔封測，較原先預期的 1 月中旬時程提前，法人認為，《三群 M》可望在本季上市，為遊戲新幹線、宇峻雙雙挹注營運動能。

宇峻《三國群英傳 Online》在端遊時代表現亮眼，在台月流水最高達 8000 萬元，2005 年上市以來，創下台港澳同時在線人數 30 萬人的紀錄，深得廣大玩家青睞，兩岸三地會員人數高達 2000 萬人，並授權至中國、日本、韓國、東南亞、北美及俄羅斯等 8 國。

由於近來市場端遊轉手遊的月流水數字，均較端遊時代倍增，且宇峻《三國群英傳 M》有別於《三國群英傳 Online》，交由遊戲新幹線代理，此次雙方採聯合營運模式，營收抽成較端遊時期多，法人看好，二大有利因素推升下，該款手遊推出後，可望明顯貢獻宇峻營運表現。

宇峻去年前 3 季稅後純益 1.3 億元，年減 22.16%，每股純益達 3.14 元。去年全年營收 11.47 億元，年增 1.22%，創新高。宇峻今年將推出包括《三國群英傳 M》、《七大罪》等大作，並積極佈局海外市場，看好整體營運可望優於去年。