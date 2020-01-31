〈美股早盤〉武漢疫情擴大+卡特彼勒營收下滑 道瓊下跌逾2百點

隨著武漢疫情持續擴大，經濟學家預估中國的經濟成長將會受到重創，並且將可能衝擊美國經濟，導致市場不安情緒升溫。

另外，卡特彼勒於週五 (31 日) 公佈第四季財報，除營收表現呈現下滑趨勢外，該公司對於 2020 年的預估 EPS 亦低於市場預期，由於卡特彼勒被認為是「景氣金絲雀」，因此，該公司悲觀的財測顯示全球工具機銷售將可能面臨壓力。

基於各種利空因素，週五 (31 日) 美股盤四大指數皆下滑，道瓊指數更大跌超過 200 點，台積電 ADR 則是下跌了 1.15%。

武漢肺炎疫情

世界衛生組織 (WHO) 於台北時間週五 (31 日) 凌晨 4 點左右正式宣布，將源自中國的新型冠狀病毒疫情列入「國際公共衛生緊急事件。」

中國武漢肺炎全球疫情不斷升溫，除了中國外，全球其他 19 個國家亦出現確診病例，確認病例遠超過當年 SARS 確診人數。根據中國國家衛生健康委員會最新公佈數據顯示，目前死亡病例已達 213 例，確診病例則達 9700 例。

美國經濟數據

美國商務部於週五 (31 日) 公佈 12 月份 PCE 物價指數、以及核心 PCE 物價指數年增率，皆為 1.6%，且符合市場預期。但是，12 月份的個人支出月增率報 0.3%，較 11 月份的 0.4% 下滑。

另外，週五所公佈的 1 月芝加哥採購經理人指數為 42.9，低於前值及市場預估值。

截至台北時間週五 (31 日) 23 時許：

道瓊指數下跌 206.37 點或 -0.72%，暫報 28653.07 點

那斯達克下跌 8.32 點或 -0.09%，暫報 9290.61 點

標普 500 下跌 14.56 點或 -0.44%，暫報 3269.10 點

費半下跌 25.02 點或 -1.42%，暫報 1829.16 點

台積電 ADR 下跌 1.15% 至每股 55.16 美元

十年期美債殖利率下跌 0.24 % 至殖利率 1.551%

紐約輕原油下跌 0.88% 至每桶 51.68 美元

布蘭特原油下跌 1.26% 至每桶 56.61 美元

黃金下跌 0.16% 至每盎司 1580.90 美元

美元指數下跌 0.21% 至 97.505 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

亞馬遜 (AMZN-US)

亞馬遜早盤上漲 9.80%，達 2053.98 美元。

亞馬遜於週四 (30 日) 盤後公佈第四季財報，獲利遠高於市場預期。亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 表示，本季比過往有更多人加入 Prime 會員。目前亞馬遜全球付費的 Prime 會員人數超過 1.5 億人。

2019 Q4 財報關鍵數據

淨銷售額：874.4 億美元，較去年同期增長 21%，且高於市場預估值 860.2 億美元。

營業收入：39 億美元

EPS：每股 6.47 美元，高於市場預估值 4.03 美元。

Facebook(FB-US)

Facebook 早盤下跌 1.19%，達 207.05 美元。

Facebook 於週三 (29 日) 公佈第四季財報，由於營收增長幅度創上市以來最低，導致該公司股價於週四 (30 日) 大跌 6.05%。但 Monness Crespi Hardt 的分析師 Brian White 卻認為，Facebook 的股價下跌，反而是提供投資人進場的好時機，White 重申了對 Facebook 的「買入」股票評級、以及每股 260 美元的目標價。

花旗分析師 Jason Bazinet 亦表示，儘管 Facebook 財報未如預期樂觀，但股價仍具上漲潛力，他維持該公司的「買入」評級、以及每股 240 美元的目標價。

卡特彼勒 (CAT-US)

卡特彼勒早盤下跌 1.68%，達 133 美元。

卡特彼勒於週五 (31 日) 美股盤前公佈 2019 年第四季和全年財報，儘管 Q4 獲利超越市場預期，但營收卻呈下滑趨勢。另外，由於公司認為經濟不確定將可能帶來銷售壓力，因此預估 2020 年 EPS 將落在 8.50 美元至 10.00 美元間，低於分析師預期。

2019 Q4 財報關鍵數據

營收：131 億美元，較去年同期下滑 8.4%，且低於華爾街預期的 134 億美元

純益：19.7 億美元，較去年同期增長 11%

EPS：2.63 美元，較去年同期增長 3.1%，且高於華爾街預期的 2.37 美元

今日關鍵經濟數據：

美國 12 月 PCE 物價指數年增率報預估 1.6%，預估 1.6%，前值 1.5%

美國 12 月 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預估 0.2%，前值 0.2%

美國 12 月核心 PCE 物價指數年增率報 1.6%，預估 1.6%，前值 1.6%

美國 12 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.2%，預估 0.1%，前值 0.1%

美國 12 月個人支出月增率報 0.3%，預估 0.3%，前值 0.4%

美國 1 月芝加哥 PMI 報 42.9，預估 48.9，前值 48.2

美國個人收入及個人支出月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

隨著武漢肺炎疫情的擴大，油價於近期下跌至 3 個月低點。針對油價下跌的原因，GasBuddy 分析師 Patrick DeHaan 表示，市場預期中國肺炎疫情的蔓延，將會對消費需求造成衝擊，並重創中國的經濟成長。

肺炎疫情除了對中國經濟造成衝擊之外，高盛分析師表示，美國的經濟成長亦將受到疫情的影響，由於來自中國的觀光客人數、以及出口至中國的貨物都將減少，因此，預期美國於第一季的 GDP 增長率將會放緩 0.4%。