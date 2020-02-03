郭明錤：需求不振及肺炎影響 今年手機出貨恐不如預期

週一 (3 日) 天風國際分析師郭明錤發表研究報告指出，今年上半年全球手機產業將面臨三大潛在風險，且 Apple 與 Android 手機出貨量可能低於市場預期。

郭明錤表示今年上半年手機產業三大潛在風險，分別為：

中國手機市場出貨量恐低於預期。

5G 手機對 Android 品牌換機需求貢獻小於預期。

iPhone 供應在今年第一季受到肺炎爆發影響，因此出貨量恐低於預期。

而上述三個潛在風險，前兩個屬需求問題，肺炎爆發只是加速這兩個風險浮出檯面。最後一個較像是供應鏈問題，因此建議等待肺炎疫情穩定後，投資人該重新關注 iPhone 產業鏈。

郭明錤表示，中國手機市場出貨將低於預期，高庫存水位不利於手機廠與產業鏈在上半年的出貨動能。在最新調查中顯示，2020 年春節期間中國手機市場出貨年減約 50%～60%，導致目前通路約有 5000 萬～6000 萬支的庫存待消化。

中國手機市場 2019 年出貨量約 3.6 億～3.8 億支，受到 5G 換機需求低於預期與肺炎爆發對消費信心的衝擊，郭明錤團隊預估中國手機今年出貨將年減 15%，至 3.1 億～3.3 億支。(市場共識則在 3.3 億～3.5 億支)。

去化庫存為目前中國 Android 手機廠當務之急，因此可預期手機品牌廠將展開積極促銷，而若一切順利，庫存水位可能於第二季底或第三季降至正常水準，但在庫存去化過程將不利中國品牌新機出貨與相關產業鏈。

至於 5G 手機對 Android 品牌的換機需求貢獻將不如預期。在高階 Android 手機市場中，Samsung 是推廣 5G 最積極的大廠，華為因無法採用 GMS 而暫停海外市場銷售，理應對 Samsung 有利。

但 Samsung 手機出貨量在去年第四季與今年 1 月份的手機出貨量卻年減 5%～10%，分別達 6900 萬與 2300 萬支，意味 5G 尚無法吸引消費需求，這因素在於 5G 還無法創造有別於 4G 的使用體驗。

iPhone 供應在今年第一季受到肺炎爆發影響，因此出貨量恐不如預期，郭明錤下修今年第一季 iPhone 出貨量約 10%，達 3600 億～4000 萬支。他進一步指出因目前不確定肺炎疫情何時穩定與 iPhone 的消費信心是否會受到肺炎影響，所以難推估第二季出貨量。

