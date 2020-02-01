〈鉅亨看世界〉流感正威脅美國人

起源於武漢的新型冠狀病毒，成為近期新聞注目焦點，人們對此一疾病所知不多，患病的病例逐日上升，直到 1 月底，美國也出現了 5 個病例，世界衛生組織 (WHO) 將疫情宣布為全球公共衛生緊急事件。即使在美國，人們購買外科口罩的速度也已經快於主要零售商的庫存。

不過，據《CNN》報導，值此冬令時節，對美國人更大的威脅，其實是另一種病毒，它已經感染了 1500 萬美國人，造成 8200 多人死亡。人們很熟悉，卻也很容易掉以輕心，那就是流感。

根據美國過敏和傳染病研究所 (National Institute of Allergy and Infectious Disease) 數據，2019-2020 流感季節，預計為 10 年來最嚴重的一季，至少有 14 萬人因流感並引起症狀，而住院治療，其流行情況，也會隨著人們的活動而加劇。

流感情況為近年來最嚴重

美國在 10 月進入流感季，過敏和傳染病研究所所長 Anthony Fauci 表示，雖然無法預測流感會如何發展，但到目前為止，初步指標顯示，這個流感季可能像 2017-2018 年一樣嚴重。

坦普爾大學醫學院的家庭與社區醫學系主任 Margot Savoy，正因為流感長久在美國人的生活中，人們感覺熟悉，從而低估了疾病的危險性。

Savoy 說，對於太多人來說，這像是一次比較重的感冒，但往往低估了流感的致命性。

目前流感的增長速度快過過去兩個嚴重的年份 (圖表取自 CNN)

Savoy 指出，疾病預防控制中心 (CDC) 預測，每年至少有 1.2 萬美國人會死於流感。在 2017-2018 流感季節，多達 6.1 萬人死亡，4500 萬人患病。

而依目前流感發展的情況來看，2019-2020 流感季節，患病情況飆升得更快，目前已有 1500 萬人得了流感，有 8200 人死亡。CDC 指出，流感活動已經連續 11 週上升，並且可能會在接下來的幾週內持續增加。

Savoy 表示，人們被新型冠狀病毒吸引了注意，擔心這些未知的事，甚至因此恐慌。但同時，卻沒有注意真正的威脅可能在身邊。

流感可能致命

明尼蘇達大學醫學院的兒科兼職助理教授 Nathan Chomilo 表示，流感的普遍性往往掩蓋了它的嚴重性，但人們應該認真地對待它。他說：「流感的嚴重病例不是輕度疾病。」

當續發傳染 (secondary infections) 發生時，由於免疫系統已經脆弱，這種流感就變得很危險，細菌和病毒感染也會加重流感的症狀。

患有慢性疾病的人罹患流感，並引起併發症的風險也會更高。這些併發症包括肺炎、心臟、大腦和器官的發炎，在一些情況下，這可能是致命的。

(圖: AFP)

Chomilo 指出，自 2009 年 H1N1 病毒爆發以來，這個流感季節，是他執業以來最嚴重的一季。他的一些病患，已經因流感的併發症進入加護病房，甚至只能依賴呼吸器。

病毒一直在變化

更麻煩的問題時，病毒每年都會發生變化，讓流感處理起來更棘手。有時，流感季節的主要毒株會比往年更具毒性，而加重疫情。

南卡羅來納大學公共衛生學院助理教授 Melissa Nolan 表示，病毒中的大多數變化微不足道，這一過程稱為抗原漂移 (antigenic drift)。當這種情況時，那一年的流感疫苗仍然能最有效的保護患者。

但有時候，流感有時會發生罕見的抗原轉移，這是由於出現人類從未歷經的全新病毒株而導致的。當新病毒株出現，人類的免疫系統還不知道如何處置，就可能會受害。

前一次出現大規模的流感，可能就是 2009 年的 H1N1 病毒。據 CDC 的報告，它之所以流行，是因為人們沒有免疫力。

僅管如此，要避免流感引起併發症最有效的策略，Savoy、Chomilo 和 Nolan 提出了相同的建議：接種疫苗。