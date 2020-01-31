【馮冠華專欄】別人恐懼我貪婪！

1 月 31 日推介 - 港交所（388）

1）上日港股市況總結：恆指週四低開低走，大幅下挫。指數以 27031 點開出，下跌約 130 點；之後跌幅曾收窄至 27 點，高見 27134 點，但在道指期貨走低下市況急速轉弱，最多曾下跌 831 點，低見 26330 點，最終以 26449 點收盤，下跌 711 點。成交金額按日微升 0.2% 至 1244 億。滬深股通南北向交易均關閉。50 隻藍籌連續兩天全面下跌。



板塊方面，只見黃金相關股表現較好。做空方面，比率微降至 15.3%。牛熊證街貨最新比例為 55:45，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 100:0。重貨區方面，熊證下移至 27950-27999，牛證則下移至 26300-26349。恆指夜期報 26400 點，上升 50 點，低水 49 點。港股 ADR 上升 283 點，相當於恆指 26733 點。

簡評：港股在昨天的 1 月期指結算日再次暴瀉，更跌破多個牛證重貨區。以點數計，昨天的跌幅雖少於週三，但破壞力卻有過之而無不及，市場更似被恐慌主導，多隻之前的強勢股及板塊成了被開刀的對象，包括中芯（981）、小米（1810）、舜宇（2382）、京信通信（2342）、平安好醫生（1833）及 ATM 等。



換句話說，早前被市場認定為今年概念的手機、芯片及 5G 概念等全部急挫。肺炎威脅、道指期貨下跌以及人民幣曾跌破 7 算均是昨天走弱的原因，當然也不排除是期指結算日和屠牛操作，令恆指跌勢被放大。

傳統智慧來看，強勢股也被拖下，可能離短期見底不遠。畢竟兩天累跌千五點，加上春假前的下瀉，相信市場已頗超賣。現時氣氛之差，進場需要勇氣和持貨耐力，疫情亦有機會再變壞，對經濟的實質影響亦難在現時估計，但筆者一向想法屬另類，所以仍建議讀者們抱打甩門牙帶血吞，別人恐懼我貪婪的精神，在現今市況分注進場。



肺炎令國內外人心惶惶，在香港的搶購口罩潮更是經典（有傳媒指出新加坡的確診個案與香港相若，但街上帶口罩的人卻不多），注意現時武漢肺炎的死亡率只是約 2%，亦有不少康復個案，更重要是仍未見在湖北以外的社區爆發，而確診個案差不多全部可追溯回武漢 / 湖北為源頭，由此推斷，封城的效果或短期內可見，所以筆者覺得是進場機會。



另外，筆者估計中央政府或會在短期內推出救市措施，降準減費減稅均有機會，特別是在 A 股復市之前，大家留意了。

恐慌主導，某些板塊雖應免疫，但近日也被拖跨。教育及物管股便是例子，因學費和管理費應不會受疫情影響。物管股還可勉強説新盤增長或會較之前放緩，教育股相對應更安全。現價的中教（839）和中滙（382）均可留意。至於均注進場，港交所（388）是不錯的選擇。

2）世界衞生組織（WHO）開會決定，把源自於中國武漢的新型肺炎疫情列為國際關注公共衛生緊急事件，惟反對任何針對中國的旅遊及貿易限制，並強調對中國能夠控制疫情充滿信心。世衞總幹事譚德塞稱，除了中國外，全球已有 18 個國家確診 98 宗病案，包括 8 宗本地人傳人個案。該 8 宗人傳人個案是在德國、日本、越南及美國發生。譚德塞指，病毒可能在全球一些衞生體系不夠完善的地方，出現大規模爆發，情況令人極常關注。（信報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數上升，當中道指上升 125 點或 0.43%，標指和納指則分別上升 0.31% 及 0.26%。十年期債息在 1.591%，美滙指數在 97.85，紐約期油報 52.95 美元。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/