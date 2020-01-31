〈武漢肺炎疫情升溫〉中國新增病例逼近2000人 累計死亡人數逾200人

週五 (31 日) 中國國家衛生健康委員會官方網站公布 1 月 30 日中國新增確診病例 1982 例，新增死亡病例 43 例。截至 1 月 30 日累計確診病例 9692 例，累計死亡病例 213 例，疑似病例 15238 例。

資料來源: 中國國家衛生健康委員會官方網站

目前累計追踪到密切接觸者達 11 萬 3579 人，共有 10 萬 2427 人正在接受觀察。

此外，世界衛生組織 (WHO) 今日凌晨宣布將新型冠狀病毒疫情列為國際關注的公共衛生緊急事件，但強調不建議實施旅行和貿易限制，並再次高度肯定中國的防疫措施。

而中國外交部對此回應指出，新型冠狀病毒肺炎疫情自發生以來，中國政府一直本著以人民健康為主的負責態度，採取最全面、最嚴格的防疫政策，很多措施遠超出「國際衛生條例」要求。因此中國當局有信心疫情能受到控制。

同時，中國本著公開透明和負責任態度向相關單位及時通報疫情訊息、分享病毒基因序列。WHO 及許多國家對此給予充分肯定和高度評價。

中國外交部表示，中國與 WHO 一直保持著密切溝通和良好合作，WHO 專家赴武漢進行實地考察，且日前秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 訪問中國，與中國就防疫工作充分交換意見，並給予肯定。

根據「國際衛生條例」，WHO 有權向疫情爆發國以外的國家發布建議，敦促這些國家不要關閉邊界，不要對疫情爆發國實施旅行與貿易限制，否則形同經濟制裁，反而令疫情爆發國隱瞞真實情況，對於防疫工作非常不利。

