一文統整：春節期間美股、亞股、主要期貨漲跌幅+國際5大事

週四 (30 日) 台股即將開盤，而在台北股市歡慶新年的假期裡，anue 鉅亨網為投資人整理了以下在春節期間發生的 5 件重磅級國際股市大事，並為投資人統計了台股封關期間，美股、主要商品期貨漲跌幅。

依據各交易所交易日期，美股、歐股、亞股、農產品期貨是統計自 1 月 21 日 (因 1 月 20 日馬丁路德紀念日休市未開盤) 至 1 月 28 日交易日之漲跌幅；其餘主要期貨則是統計自 1 月 20 日 (因 1 月 20 日未休市) 至 1 月 28 日交易日之漲跌幅。

值得注意的是，美股與指標性期貨週三 (1 月 29 日) 仍有開盤交易，故下列漲跌幅尚無法計入週三 (29 日) 之收盤結果，anue 鉅亨網將會在週三 (29 日) 的美股收盤後，再作一次漲跌幅更新。

台股封關期間全球股指 + 主要期貨漲跌幅 圖片來源：anue 鉅亨網製表

春節期間國際 5 大事：

1. 武漢肺炎疫情蔓延：

截至週三 (29 日) 止，中國境內武漢肺炎確診病例數達 6078 例，死亡達 132 例，而受到疫情大幅擴張的影響，美、日等先進國家也已在春節期間宣布自中國撤僑，美方也對中國全境發佈了 3 級旅遊警告，美國聯合航空亦宣布自 2 月 1 日起暫停 24 個往返美、中的航班。

值得警惕的是，週二 (28 日) 中國衛健委召開記者會，而北京地壇醫院感染性疾病專家李興旺於席間指出，在中國境內的零星病例密切接觸者中，已觀察到一些「無症狀感染者」，這些感染者雖然沒有病徵，但是核酸檢測卻是呈現陽性。

李興旺表示，隨著武漢肺炎的疫情擴大，在零星的一些病例之中發現，有一些感染者具有發燒不明顯，偶爾乾咳或者乏力等現象，而這樣的病人也是有一定的傳染力。

2. 美中第一階段貿易協議執行恐延遲：

據英國《金融時報》引述知情人士指出，由於武漢肺炎影響，美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 原定於 2 月的訪中行程，該行程是要配合於 2 月份生效的美中第一階段貿易協議，也要會見負責執行第一階段貿易協議的中國官員。

在美中第一階段貿易協議裡，中國承諾將在 2 年內擴大購買美國高達 2000 億美元之商品，以縮短二國貿易逆差，但 S&P Global Market Intelligence 分析，隨著武漢疫情擴大，中國恐怕很難兌現第一階段貿易協議之承諾。

3.iPhone 中國供應鏈正大受衝擊：

由於武漢肺炎重災區落在中國湖北省，而湖北距離 iPhone 供應鏈生產地河南與鄭州僅約 500 公里，市場分析，中國的蘋果供應鏈可能延後復工來躲避肺炎疫情擴大。

雖然週二 (28 日)《日經》引述知情人士指出，傳蘋果 (AAPL-US) 已要求旗下供應鏈於今年「上半年 (1 至 6 月)」最多生產 8000 萬部 iPhone，但市場人士認為，中國供應鏈的延後停工、即恐無法達成蘋果 iPhone 的擴產需求。

而在復工之後，若中國境內疫情持續擴大、進而出現廠區人員感染，那麼供應鏈更將面臨產線與人力調配之問題，在在考驗著相關供應商對疫情的危機處理能力。

4. 川普再次呼籲 Fed 降息：

在聯準會 (Fed) 將於台北時間週四 (30 日) 凌晨 3 時公布一月份利率決議的當口，美國總統川普 (Donald Trump) 再次呼籲 Fed 應該降息，川普強調，Fed 降息才能讓美國利率在全球上更具競爭力。

川普於推特表示，目前美國經濟幾乎沒有通膨，呼籲 Fed 應該繼續降息，而寬鬆的利率環境也能讓美國更專注應對債務成本、以及再融資之問題。

展望 Fed 上半年的利率動向，據 CME FedWatch 數據統計至週二 (28 日) 止，市場預期，Fed 在 2020 上半年維持目前利率 1.50%-1.75% 不變之機率為 60.2%，而下半年再降息之機率則達 74.5%。

5. 蘋果財報超預期：

週二 (28 日) 蘋果 (AAPL-US) 於美股盤後公佈 2020 會計年度 Q1 財報，其中營收、淨利、及每股盈餘皆大幅優於市場預期，且創下歷史新高，另外，受惠於 iPhone 11 及 iPhone 11 Pro 亮眼的銷售成績，本季 iPhone 淨收入的增長率，亦超越華爾街分析師預估。

優於預期的財報數據，刺激蘋果股價於週二 (28 日) 美股盤後上漲 1.39%，達每股 317.79 美元。蘋果股價於今年以來，已上漲了超過 7%。

蘋果 2020 會計年度基於 GAAP Q1 財報關鍵數據：

Q1 營收為 918.19 億美元，高於市場預估的 885 億美元，年增率為 9%

Q1 大中華區營收為 135.8 億美元，年增率為 3.1%

Q1 毛利率：38.4%，高於市場預估值 38.1%

Q1 iPhone 淨收入為 560 億美元，高於市場預估值 516.2 億美元，年增率為 8%

Q1 稀釋後每股盈餘 (EPS) 為 4.99 美元，高於預期值 4.55 美元，年增率為 19%

Q1 產品類淨收入為 791 億美元，高於市場預估值 752.1 億美元

Q1 服務類淨收入為 127.2 億美元，低於市場預估值 129.8 億美元，年增率為 17%

Q1 宣佈發放股利每股 0.77 美元

Q1 來自海外地區營收佔整體營收之 61%

蘋果服務類淨收入增長率 (圖：Zero Hedge)

蘋果地區別營收增長率 (圖：Zero Hedge)

2020 會計年度 Q2 財測：

營收：將落在 630 億至 670 億美元之間

毛利率：將落在 38% 至 39% 之間

2020 會計年度 Q1 包含了年底假期購物季，因此刺激了蘋果營收大幅增長。其中，受惠於 iPhone 11 及 iPhone 11 Pro 的強勁需求，Q1 iPhone 淨收入成長亦超越市場預期。

蘋果首席執行長庫克 (Tim Cook) 表示，消費者喜愛 iPhone 11 的電池續航力、照相功能、以及設計，且 iPhone 11 的訂價亦相當合理。

另外，市場預期蘋果將會於今年 9 月左右，推出首款 5G 手機。但蘋果則是表示，由於 5G 網路尚未普及，因此並不急著推出 5G 手機。

隨著整體智慧型手機市場成長速度放緩，蘋果亦逐漸提高對於其他產品線的重視，例如可裝戴式裝置、以及服務類的營收。