〈蘋果財報超預期〉蘋果2020第一季財報亮眼 營收獲利皆創新高

週二 (28 日) 蘋果 (AAPL-US) 於美股盤後公佈 2020 會計年度 Q1 財報，其中營收、淨利、及每股盈餘皆大幅優於市場預期，且創下歷史新高。另外，受惠於 iPhone 11 及 iPhone 11 Pro 亮眼的銷售成績，本季 iPhone 淨收入的增長率，亦超越華爾街分析師的預估值。

優於預期的財報數據，刺激蘋果股價於週二 (28 日) 美股盤後上漲 1.39%，達每股 317.79 美元。蘋果股價於今年以來，已上漲了超過 7%。

蘋果股價 (圖：Google)

蘋果 2020 會計年度基於 GAAP Q1 財報關鍵數據：

Q1 營收為 918.19 億美元，高於市場預估的 885 億美元，年增率為 9%

Q1 大中華區營收為 135.8 億美元，年增率為 3.1%

Q1 毛利率：38.4%，高於市場預估值 38.1%

Q1 iPhone 淨收入為 560 億美元，高於市場預估值 516.2 億美元，年增率為 8%

Q1 稀釋後每股盈餘 (EPS) 為 4.99 美元，高於預期值 4.55 美元，年增率為 19%

Q1 產品類淨收入為 791 億美元，高於市場預估值 752.1 億美元

Q1 服務類淨收入為 127.2 億美元，低於市場預估值 129.8 億美元，年增率為 17%

Q1 宣佈發放股利每股 0.77 美元。

Q1 來自海外地區營收佔整體營收之 61%

蘋果服務類淨收入增長率 (圖：Zero Hedge)

蘋果地區別營收增長率 (圖：Zero Hedge)

2020 Q2 財務預測

營收：將落在 630 億至 670 億美元之間

毛利率：將落在 38% 至 39% 之間

2020 會計年度 Q1 包含了年底假期購物季，因此刺激了蘋果營收大幅增長。其中，受惠於 iPhone 11 及 iPhone 11 Pro 的強勁需求，Q1 iPhone 淨收入成長亦超越市場預期。

蘋果 CEO 庫克 (Tim Cook) 表示，消費者喜愛 iPhone 11 的電池續航力、照相功能、以及設計，且 iPhone 11 的訂價亦相當合理。

另外，市場預期蘋果將會於今年 9 月左右，推出首款 5G 手機。但蘋果則是表示，由於 5G 網路尚未普及，因此並不急著推出 5G 手機。

隨著整體智慧型手機市場成長速度放緩，蘋果亦逐漸提高對於其他產品線的重視，例如可裝戴式裝置、以及服務類的營收。