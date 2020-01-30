〈Fed會議〉Fed維持利率不變！承諾維持隔夜回購至少到今年4月底

台北時間週四 (30 日) 凌晨 3 時，美國聯準會 (Fed) 公布一月份利率決議，宣布維持聯邦基金利率 (FFR) 目標區間在 1.50%-1.75% 不變，合於市場預期，並承諾維持隔夜附買回操作至少到今年四月底、以維持市場流動性穩定。

Fed 在一月利率聲明上重申去年十二月利率聲明的措辭，認為維持基準利率在 1.50%-1.75% 不變，對於支持美國經濟持續擴張是適當的作法。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在記者會上表示，部分跡象表明全球經濟成長可能趨向穩定，但不確定性仍存，包括新型冠狀病毒帶來的不確定性，若 Fed 將根據情況調整貨幣政策，Fed 目前預計至四月份仍將繼續執行隔夜附買回操作，並將在上半年調整隔夜附買回操作之規模。

Fed 加強提振通膨之決心：

對於通膨目標，Fed 改變了長期使用的措辭，Fed 一月利率聲明稱，當前貨幣政策對於支持通膨率回歸「對稱性 2% 通膨目標」是合適的，而此前 Fed 長期表示，貨幣政策支持通膨率「接近」2% 目標。

市場經濟學家解讀，Fed 改變針對通膨前景的措辭，主要是要向市場傳達提振通膨預期的決心，顯示 Fed 對長期無法達到 2% 通膨目標已感到憂心，因為通膨持續低迷正令 Fed 難以重回升息，這讓 Fed 未來遭遇金融海嘯時，恐怕沒有太多的降息空間。

Fed 上調二大政策利率 5 個基點：

另外，Fed 也在本次會議上調了控制聯邦基金利率 (FFR) 的二大政策利率：超額存款準備金率、隔夜附賣回利率之水平，Fed 將超額存款準備金率上調 5 個基點至 1.60%、將隔夜附賣回利率上調 5 個基點至 1.50%，但維持總體聯邦基金利率的目標區間在 1.50%-1.75% 不變。

這是 Fed 首次擴大超額準備金利率與基準利率目標區間下緣之差距，此前 Fed 是持續調降超額存款準備金率，最近一次是在去年九月份，Fed 當時調降了超額存款準備金率 5 個基點，避免聯邦基金利率過於接近目標區間之上緣。

Fed 主席鮑爾在記者會上表示，上調超額準備金率是小型的技術性調整。

Fed 下修家庭支出看法：

Fed 在本次會議的措辭使用上，「下調」了對於家庭支出之看法，Fed 本次會議表示，美國家庭支出一直以「溫和」步伐擴張，一反先前十二月時所使用之措辭，稱家庭支出一直以「強勁」步伐擴張。

而針對整體美國經濟之展望，Fed 重申，雖然企業固定投資和出口仍然疲軟，但美國經濟仍是走在溫和擴張的路徑之上，勞動力市場仍表現強勁，近月來美國就業增長穩定，失業率保持在低水平。

鮑爾在記者會上表示，家庭等消費者支出增長在 2019 年下旬已放緩至溫和狀態，但是支出的基本面依舊穩固，而勞動力市場表現也是相當優秀，薪資出現增長，尤其是低收入工作，鮑爾並認為，市場多數預測都低估了勞動參與率的提升幅度，勞動參與率的回溫正暗示勞動力市場還有更多的提升空間。

但鮑爾也在記者會上承認，美國失業率已達極低水平，而在失業率如此低的情況下，薪資增長卻沒有更高，這有點令人意外，而相較於其他發達經濟體，美國的勞動參與率較低，勞動力供應的增加可能是拖累薪資增長的原因之一。

鮑爾罕見批評氣候問題：

鮑爾表示，氣候問題對於經濟之影響，可能比大眾想的還要更為嚴重，因為氣候問題極可能導致金融系統性風險，大眾有權期待 Fed 確保金融系統穩定，但是應對氣候變化，政府官員應該決定氣候政策，這並非 Fed 之任務。

市場解讀，這是鮑爾在對白宮的氣候政策作出批評，此前美國白宮已於去年 11 月 4 日宣布，正式啟動退出巴黎氣候協定的程序，成為至今唯一退出巴黎協定之國家。