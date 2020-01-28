中國4276確診106死 西藏出招自保 德國、斯里蘭卡淪陷

台北時間週二 (28 日) 上午 9 時 20 分截稿前，中國已確認 4276 例確診病例，死亡攀升至 106 例，疫情擴及 30 省市，僅西藏自治區尚未淪陷。

西藏自治區政府週一 (27 日) 宣布，對所有交通運輸 (客運、機場、火車) 進行強化消毒與體溫檢測，要求所有進入西藏區人員 (包括旅客) 一律在指定場所進行 14 天隔離觀察，但留置觀察期間的食宿費需進藏者自行打理。

隨著湖北省 13 座城市封城，中國北京、天津、上海、河北、西安、山東、海南皆暫停省際客運，恢復發班時間待定。

全球出現確診疫區。(圖片：美國疾病防治中心 CDC)

泰國、美國、台灣、韓國、日本、越南、馬來西亞、新加坡、菲律賓、尼泊爾、柬埔寨、加拿大、巴西、墨西哥、澳洲、法國、德國、斯里蘭卡等 18 個國家皆出現確診病例，其中泰國疫情最為嚴重有 8 起確診、美國、台灣和澳洲至今出現 5 起。

美國疾病防治中心 (CDC) 已將旅遊疫情建議升級至「最高級」的旅遊警告，要求美國旅客避免非必要的 (中國) 旅行。正在監視美國 26 州 110 個疑似新型冠狀病毒的病例。

美國、日本週二 (28 日) 計畫包機撤僑，法國亦跟進本周撤僑，英國、南韓、俄羅斯等多國相繼考慮中，台灣目前約有 300 人仍留在該地，撤僑決議待定。

德媒週二凌晨報導，出現確診的首例新型冠狀病毒患者，該患者來自德國南部巴伐利亞州，目前已隔離並接受醫學治療監護。德國巴伐利亞州衛生部將發布記者會提供更具體的細節。與此同時，斯里蘭卡也出現首例確診病例。