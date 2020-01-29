〈美股盤後〉逢低買進！蘋果領軍衝高 台積電ADR大漲逾3%

有別於黑色星期一，週二 (28 日) 華爾街迎來逢低買入的投資者，加上美國消費信心和房價指數優於預期，恐慌指數 VIX 轉跌，美債殖利率升高，美股四大指數全數收漲，蘋果率領科技股大漲，台積電 ADR 大漲逾 3%。

自 1 月 20 日以來，全球股市蒸發約 1.5 兆美元，中國武漢肺炎疫情拉響全球警報，全球持續對抗新型冠狀病毒疫情，美國擴大對入境旅客的機場篩檢，美國聯合航空宣布 2/1 起暫停 24 個往返美中的航班。

截稿前，中國已確認 5515 例確診病例，死亡攀升至 131 例，疫情擴及 30 省市，西藏出現疑似病例，全球 16 個國家皆受到影響。

週二 (28 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 187.05 點，或 0.66%，收 28,722.85 點。

標普 500 指數上漲 32.62 點，或 1.01%，收 3,276.25 點。

那斯達克指數上漲 130.37 點，或 1.43%，收 9,269.68 點。

費城半導體指數上漲 44.41 點，或 2.40%，收 1,893.27 點。

標普 11 大板塊表現。(圖片：Finviz)

華爾街投資者湧入科技股等近期受挫板塊，資訊科技股板塊領漲 (+1.87%)，再來是通訊服務 (+1.18%) 和金融 (+1.13%)。

尖牙股以蘋果領軍走高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.83%；臉書 (FB-US) 上漲 1.36%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.31%；Netflix (NFLX-US) 上漲 1.64%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.36%。

受益於 iPhone 銷售恢復增長，蘋果盤後公布最新財報，每股純益 4.99 美元，營收 918.2 億美元，超乎華爾街預期，季營收創下歷史新高。

蘋果首席執行長庫克 (Tim Cook) 表示：「由於對我們的 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 型號的強勁需求、服務和可穿戴設備新高歷史記錄，我們很高興報告蘋果有史以來最高的季度營收。」

蘋果宣布 2020 財年第一季 iPhone 銷售恢復增長。(圖片：AFP)

半導體類股同步大漲。AMD (AMD-US) 上漲 2.58%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.47%；美光 (MU-US) 上漲 1.91%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.41%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 3.23%。

瑞穗證券分析師維 Vijay Rakesh 表示，病毒傳播速度加快對中國記憶體輸出造成的任何干擾，都可能對美光、西部數據等中國境外記憶體供應商有利。

台股 ADR 自昨日拋售潮後今日回穩 。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.31%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.61%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.20%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.61%。

金融股買氣回籠。花旗 (C-US) 上漲 0.69%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.82%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.25%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.57%。

疫情直接衝擊的航運類股收復部分失地，美國航空 (AAL-US) 和達美航空 (UAL-US) 各大漲 3.03% 和 1.18%；皇家加勒比海國際郵輪 (RCL-US) 大漲 3.01%。

反之而言，醫療疫苗股全部成震央區。

Co-Diagnostics (CODX-US) 大跌 24.49%；Dyadic International (DYAI-US) 大跌 8.64%；Inovio (INO-US) 大跌 18.05%；Moderna (MRNA-US) 下跌 1.67%。NanoViricides (NNVC-US) 暴跌 46.84%；Novavax (NVAX-US) 大跌 15.65%。

焦點財報與個股

3M (MMM-US) 下跌 5.72% 至每股 165.58 美元，刷近 2 個月低點。調整後每股純益為 1.95 美元，營收為 81.11 億美元，低於華爾街預期，2019 全年銷售額為 321 億美元，年降 1.9%，自由現金流 54 億美元，刷歷史新高紀錄。

3M 預計中國需求將恢復增長，因為武漢肺炎疫情會增加呼吸防護具產品的需求，目前該公司正擴大全球產量。

美國著名藥廠瑞輝 (PFE-US) 發布最新財報營收為 128 億美元，每股純益為 0.55 美元，遜於華爾街預期的 0.58 美元，拖累其股價大跌 5.03% 至每股 38.14。

美國全錄 Xerox (XRX-US) 大漲 4.94%，該公司最新財報營收、獲利皆優於預期，每股純益為 1.33 美元，營收為 24.44 億美元，預計今年庫藏股規模至少 3 億美元，每年至少 50% 自由現金流返回股東，並宣布持續敵意收購惠普。

惠而浦 Whirlpool (WHR-US) 大漲 5.65% 至每股 156.67 美元，由於其最新財報表表現紮實，終於轉虧為盈。每股純益為 18.45 美元，去年同期為每股虧損 2.72 美元，淨利潤為 2.88 億美元，年增 69%，

關鍵數據

美國 12 月耐用品訂單月增率初值報 2.4%，預估 1.2%，前值 -2.1%。

美國 12 月核心耐用品訂單月增率初值報 -0.1%，預估 0.4%，前值 -0.1%。

美國 11 月 S&P20 大城房價指數年增率報 2.6%，預估 2.5%，前值 2.2%。

里奇蒙 Fed 1 月製造業指數報 20，預估 -3，前值 -5

美國 1 月諮商月消費者信心報 131.6，預估 128.2，前值 128.2

華爾街分析

週二美國聯準會 (Fed) 開始為期兩天的貨幣政策會議，外界預計重申聯準會至少在今年之前保持利率不變。

Thornburg Investment Management 總裁兼首席執行長 Jason Brady 表示：「投資者可以解讀這一切… 更多地考慮的是財報、聯準會以及全球製造業的一些復甦情況。」

SlateStone Wealth LLC 高級市場策略師 Ken Polcari 說：「當然，這種病毒並沒有消失，實際上都在惡化。但現在令人興奮的是，沒有人認為蘋果 (財報) 在任何方面會遜於預期。」