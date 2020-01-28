〈武漢肺炎疫情升溫〉武漢封城重創中國晶片製造商 反有利美光

受投資人對武漢冠狀病毒的擔憂影響，晶片股週一 (27 日) 下跌速度快於美股大盤。費城半導體指數 (SOX-US) 下跌 3.9%，收於 1848.86 點，為去年 8 月 23 日下跌 4.4% 以來最大跌幅。

費半指數上週四 (23 日) 收在創紀錄高點 1945.37 點。

不過，從投資角度來看，冠狀病毒和中國下令武漢封城對美光科技公司 (MU-US) 和威騰電子 (Western Digital Corp.) (WDC-US) 等美國記憶晶片公司可能帶來好處。

分析人士指出，位在疫情爆發點武漢的長江存儲技術有限公司 (Yangtze Memory Technologies Co.) 和武漢新芯集成電路製造有限公司 (Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Corp.)，其業務可能會遭受嚴重挫折。

Cowen 分析師 Krish Sankar 在報告中寫道，長江存儲技術有限公司是「中國的 NAND 閃存記憶體生產商龍頭」。NAND 晶片是 USB 驅動器和數位相機等小型設備中使用的閃存晶片，與 PC 和伺服器中常用的存儲器類型 DRAM 相對。

Sankar 寫道，「雖然農曆春節假期的商務活動往往趨緩，但為應對解決冠狀病毒和挽救人民生命，假期時間可能會延長，一旦原料供應不及或受阻甚至暫停生產，就可能會影響到長江記憶和整個中國其他工廠的製造活動。」

瑞穗分析師 Vijay Rakesh 表示，中國的產能下降可能會是美國企業的利多。

Rakesh 在報告中寫道，「隨著本週末春節期間晶圓廠的關閉以及武漢冠狀病毒遭隔離的影響，封裝設備的任何中斷或延遲對會對設備供應商帶來不利影響，而如果春節假期結束後疫情繼續惡化，記憶體產出出現任何中斷，都可能會給美光、威騰電子等中國以外的記憶體供應商帶來正面影響。」

Susquehanna Financial Group 分析師 Medhi Hosseini 同意這個論點，他認為，武漢病病毒的困境可能有利於西部數據，「上週生效的武漢旅遊禁令，以及由冠狀病毒爆發引起的危機，有可能重創長江記憶的生產營運，NAND 供應動態可能會比我們對春節假期後的預期更為緊俏。」

美光和威騰電子股價週一均下跌 4.1%，而晶片設備製造商 KLA Corp. (KLAC-US) 下跌 5.07%，Lam Research Corp. (LRCX-US) 下跌 4.16%。

其他晶片製造商也出現類似跌幅，多數下跌 4% 至 5%。英特爾 (INTC-US) 下跌 4.06%，輝達 (NVDA-US) 下跌 4.1%，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 4.28%，博通 (AVGO-US) 下跌 4.62%。Marvell Technology Group Ltd. (MRVL-US) 和 ON Semiconductor Corp. (ON-US) 表現最差，分別下跌 5.27% 和 5.3%。