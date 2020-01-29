〈紐約匯市〉避險需求減弱 美元走強日圓疲軟

2019 新型冠狀病毒引發風險拋售後，全球市場週二 (28 日) 有所回穩，耐用品、房價指數與消費信心等經濟數據提振，日圓和瑞士法郎自早前高點回落，美元指數保持在 2 個月高點附近。

週二 (28 日) 追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.12%，報 97.97。

美元兌瑞士法郎 (USD/CHF) 上漲 0.39％，報 0.9733

美元兌日圓 (USD/JPY) 上漲 0.21%，報 109.13

歐元兌美元 (EUR/USD) 下跌 0.02%，報 1.1102

美元兌加元 (USD/CAD) 下跌 0.11%，報 1.3178

英鎊兌美元 (GBP/USD) 下跌 0.44%，報 1.2996

英國央行召開利率會議和英國脫歐前，市場對英鎊的信心仍面臨壓力。

First State Investments 表示：「在近期英國經濟出現疲弱跡象後，英國央行可能在未來兩次政策會議之一上降息。」

然而，Capital Economics 表示：「儘管今年仍有降息的可能，但我們認為，今年可能維持 0.75%，明年升息至 1.00%。」

關鍵數據

美國 12 月耐用品訂單月增率初值報 2.4%，預估 1.2%，前值 -2.1%。

美國 12 月核心耐用品訂單月增率初值報 -0.1%，預估 0.4%，前值 -0.1%。

美國 11 月 S&P20 大城房價指數年增率報 2.6%，預估 2.5%，前值 2.2%。

里奇蒙 Fed 1 月製造業指數報 20，預估 -3，前值 -5

美國 1 月諮商月消費者信心報 131.6，預估 128.2，前值 128.2

投行 Jefferies 警示：「耐久財訂單數據具誤導性，因其主要是受飛機防禦訂單增加的推動… 這是一份疲弱的 (耐用品) 報告，並未提供製造業狀況正在改善或將很快改善的激勵因素。」