〈鼠年產業景氣前瞻〉網通廠逆風因素消散 新品放量營運回溫迎曙光

網通業產線轉移或是新廠稼動率的調整，今年上半年可望告一段落，加上 5G、Wifi 6 等新品下半年陸續放量出貨，有助毛利率、營益率好轉，獲利也將回溫。

網通業者過去 2 年受美中貿易戰衝擊，中間又有被動元件漲價干擾，大部分業者前年及去年營運均較過往低迷，雖然業者透過積極調整轉移產線降低貿易戰爭影響，但也面臨新產線稼動率低、轉移費用等逆風因素，獲利依舊未能顯著回溫，不過，業者紛紛看好，今年產線調整估將告一段落，可望完全擺脫逆風因子。

啟碁去年越南廠 9 月投產，雖然挹注營收，但由於稼動率短時間無法迅速拉升，也拖累毛利率走勢，不過隨著今年新廠稼動率拉升，加上隨著車聯網、IoT 及 Wifi 6 等產品線帶動下，法人看好今年獲利可望重返成長軌道。

另一網通業者正文也同樣受到遷廠影響，去年下半年營收狀況不如預期，費用也因此大增侵蝕營益率表現，不過，公司經營團隊預估，今年第 2 季產線轉移估將告一段落，越南廠 9 條產線也將全數開出，加上新客戶、5G 及 WiFi 新品同步出貨，屆時營運可望顯著回溫。

而鴻海轉投資的台揚，去年也因為關稅影響以及轉移產線的關係，客戶下單動能放緩，不過經營團隊強調，目前 SMT 及部分後端組裝產線移回台灣後，已經符合 35% 在地製造、銷美免關稅的標準，不再受到影響，營運走出谷底。