〈金融業年終調薪〉民營金控年終獎金、薪資衝高 這家銀行全面加薪逾8%羨煞人

金融業 2019 年獲利繳出創新高的成績，不但反映在年終獎金上，也帶動加薪水準，尤其民營金控講究績效，年終獎金、加薪幅度與獲利高度連動，因為 2019 年很賺錢，加上金管會主委顧立雄喊話鼓勵金融業加薪，也讓各家民營金控的年終獎金、加薪幅度優於去年，其中又以玉山金 (2884-TW) 旗下玉山銀行全面加薪平均逾 8%、基層超過 10% 最讓人羨慕。

根據金管會統計，去 (2019) 年整體金融業獲利達 6341 億元，創歷史新高，比起前一年 5212 億元、年成長 21.66%，銀行、證券、保險三個業別獲利都創新高。

這也讓顧立雄向民營金融業者喊話，金管會鼓勵有賺錢的公司都要回饋給員工，公股銀行都已在規劃加薪，民營金融機構跟一般上市櫃公司一樣，也要揭露平均薪資，2020 年更要揭露薪資「中位數」，若獲利成長、員工薪水卻衰退，亦或獲利比同業平均要高，但員工平均薪水卻比同業平均低，公司都必須說明理由，這些都會帶給金融業市場壓力，因此鼓勵金融業要替員工加薪。

為符合市場薪資競爭力，各家民營金融業者也都為員工的荷包帶來好消息，玉山銀行從今年起全面調薪，平均調薪幅度超過 8%，其中第一波調薪中，主要聚焦基層同仁及中階主管的薪資結構，提高固定薪的金額，基層同仁每個月本薪提高 3000 元，中階主管提高主管加給，全體同仁平均提升 4.6%，基層同仁平均提升 6.4%。

玉山銀行進一步表示，在 4 月 1 日後，加計第 1 季經理人、中階主管及同仁的晉升及績效的第二波調薪後，全體同仁平均薪資將提升超過 8%，基層同仁平均薪資將提升達 10% 以上。

蟬聯 11 年的每股獲利王富邦金 (2881-TW)，每年都會視年度獲利狀況於年前發放年終獎金，董事長蔡明興表示，年終獎金部分主要還是看員工表現，但是高低差蠻多，今年年終獎金中位數 6、7 個月；而加薪部分，會參考物價指數的變動和同業狀況，只是加薪幅度還沒訂出來，但希望比去年好；據了解，富邦近年每年都有 3-5% 調薪幅度，預期 2020 年應該也有此水準。

國泰金 (2882-TW) 也將視公司營運績效、盈餘、員工績效表現核發年終獎金，同時也會參考市場調薪率及公司整體薪資競爭力後，針對晉升與員工績效表現，定期進行薪資檢視及差異化調整，以達激勵與留置優秀人才效果。

台新金 (2887-TW)2019 年公司整體績效表現佳，年終獎金平均也比 2018 年水準提高 1 個月，並依員工績效再差異化核給；績效佳者最高可超過 12 個月。

新光金 (2888-TW)2019 年新光金稅後獲利 166.06 億元，創下新光金創立以來新高紀錄，每股稅後獲利 1.34 元。也衝高新光金年終獎金，平均發放 5-6 個月年終獎金，依個人績效還有超額獎金。

中信金 (2891-TW)、中信銀行去年表現很好，金控、銀行獲利都創下歷史新高。中信銀總經理表示，中信銀行年終獎金有一定的公式在算，年終獎金跟著業績成長，且中信銀行很績效導向，獎金高低差異很大，業績最好的同仁會有 20 個月以上，至於加薪幅度則還未決定。

就連 2019 年比起 2018 年獲利衰退的日盛金控 (5820-TW)，董事長黃錦瑭都說，「今年年終獎金原則上跟去年差不多」，雖然未明確指出年終獎金多少，但依據去年參考值，日盛證去年年終獎金平均 5 個月、日盛銀行也有 4.5 個月。