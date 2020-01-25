〈鼠年產業景氣前瞻〉面板價格回穩 惟產能仍有過剩風險

去年面板業受中國產能不斷開出，造成供需失衡、價格崩跌，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 去年營收更創逾 10 年新低，展望今年，隨著中韓廠商調整產能、關廠效應帶動，面板報價將從去年 11 月起止跌，加上日本東奧、高階電競顯示器帶動，今年營運可望回升，但值得留意的是，中國仍將持續開出新產能，影響價格走勢。

不敵去年虧損 中韓調整營運台廠喘口氣

去年面板雙虎受面板業供過於求、價格跌落影響，大中小尺寸出貨全面衰退，全年營收衰退 1 成，各家營運都難逃虧損，但隨著中國、韓國廠商陸續暫緩、停止對 LCD 投資，市場看好產業供需秩序將回穩。

繼去年南韓三星顯示器宣布關閉 LCD 產線，中國京東方也暫緩投資，南韓 LG Display 今年初更拋出震撼彈，將在年底前全面停止在韓國國內生產 LCD 電視面板，等於韓廠將全面退出 LCD 市場轉入新世代 OLED 顯示技術，以降低虧損。

展望今年，友達原本對今年營運仍保守，但觀察目前全球經濟情勢，整體景氣較預期樂觀；群創今年則受惠 5G、日本東奧需求帶動，營運可望逐步回升，第 2 季起價格將恢復健康水準，但仍持續關注中國廠新 LCD 產能開出狀況。

據了解，中國京東方雖暫緩原有 LCD 產線投資，但包含廣州超視界 10.5 代線、惠科等，今年也將有新產線陸續投產。

研調：整體供需恢復平衡 價格維持上漲趨勢

研調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 預期，隨著廠商持續控制產能，第 1 季面板供應量大幅下降，供需比回到 4.6%、恢復平衡，主流電視面板價格全面上漲，預期 2 月將維持上漲趨勢。

群智表示，依各尺寸別來看，32 吋面板受中小廠商備貨需求強烈，供需趨緊，預計 1-2 月均價上漲 1 美元；50、55 吋面板則受外銷備貨積極帶動，1-2 月將維持上漲 2 美元漲幅；大尺寸方面，65 吋在品牌備貨需求走強下，預期 1-2 月均價將上漲 2 美元，75 吋也可望止跌回穩。

聚焦下一代顯示技術、車載、電競顯示器

展望未來，面板廠看好下一代顯示技術帶動產業回溫，韓廠停止國內 LCD 電視面板生產，將發展重點轉向 OLED，其他各國面板廠動向，台廠朝發展 Mini LED、Mirco LED，中國廠商則皆有布局。

隨著新技術激發市場需求，預期 2021 年在 OLED、Mini LED、Mirco LED 等技術成熟後，面板景氣才可望明顯回溫。

另一方面，各大廠除寄望新一代顯示技術外，也積極布局高單價的車載、電競顯示器面板，力求在產業低谷中維持獲利，友達、群創早已布局電競顯示器，友達 5-6 年前開始耕耘，至今仍拿下過半市占。