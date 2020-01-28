〈美股達人投資術〉每個人都該學好「存錢」 藥師學習股神心法勇闖美股

投資資歷只有 3 年的藥師 Peggie，從沒操作過台股，更未經歷過 2008 年的金融海嘯，但她靠著股神巴菲特的價值投資術勇闖美股，用好的價格、買好的公司並長期持有，目前年報酬率達 15% 以上，不過，她說「存錢」才是改變她最大的轉捩點。

建構分離帳戶 克服「存不了錢」的焦慮感

藥師出身的 Peggie，大學一畢業起薪就高達 5、6 萬元，相較一般職場新鮮人，薪資已相當優渥了，但開始工作後，除了房租、生活開銷等，還需要支應家用，每月下來幾乎存不了錢，而 Peggie 在結婚後也面臨到許多年輕人相當害怕的問題－買房、買車、生小孩，在多重壓力之下，對金錢的焦慮感更是不斷地油然而生。

Peggie 開始找尋投資方法，起初，她接觸到存錢課程，這堂課是教你完整的計算從現在直到死亡需要花費多少，包括結婚費用、生兒育女及購買房產、汽車、手機及電腦等各項支出。接下來，就要開始建立分離帳戶，意指把不同使用規劃的錢分別放入四個不同的帳戶，分別為薪資、投資、夢想及消費帳戶，這樣該帳戶還剩多少錢便一目了然。

四個分離帳戶。 (鉅亨網編輯陳于晴彙整製表)

投資不是一蹴可幾 每個人都該先學好存錢

Peggie 說，兩天的存錢課程對她來說算是一個轉捩點，不僅幫助她解決痛點，並建立起正確的金流觀念，提升對金錢的掌握度。舉例來說，許多上班族領到了薪水，會想說要省著點花，剩下來的再拿去儲蓄，但往往一轉身便成了月光族，「正確的理財觀念應該是存剩的拿去花，而不是花剩的才拿去存。」Peggie 強調，我們要把理財順序顛倒過來，儲蓄完之後，你在消費帳戶裡就能盡情地當個月光族。

建立好第一步管理金錢觀念後，接下來準備開始投資，這時候 Peggie 發覺主動收入 6 萬元根本不夠，但還是要努力創造更多不用工作也能獲取報酬的被動收入，觀察市面上各種理財工具，風險最低的銀行定存利率約 1%、外幣定存 3%、基金 3%、投資型保單 3%，若在台灣持續做價值投資 (例如 0050 ETF) 年報酬率可達 7%、美股 S&P 500 ETF 約為 9%，但如果是像股神巴菲特一樣自己挑選值得投資的個股，年報酬率可達 15-20%。

價值投資法是華倫．巴菲特（Warren Buffett）多年來使用的投資方法，它的ㄐㄧ在於用合理的價格買進好的公司，並長期持有。

學習股神愛用投資術 地毯式看完 7000 檔股票

「經過一番比較後，當然要做報酬率最高的投資啊！」於是，Peggie 開始研究美國股市，想成為巴菲特價值投資的追隨者。Peggie 奉行巴菲特的投資原則，只挑選好的公司當股東，公司只要成長、賺錢，股東報酬也會隨之增加，但這樣的方法需要時間、耐心等待，來證明複利的威力。

Peggie 表示，她在做藥師工作之餘，與投資夥伴一起分工合作，將美股逾 7000 檔股票一家一家掃描並篩選，Peggie 還得統籌大家的「作業」，地毯式的挑選出財務體質最佳的 200 家公司名單，後續再針對其商業模式等進行深入分析，整個浩大的工程耗時約 7 個月，Peggie 說，後來也有針對台股及日股進行全面篩選，但她直言，並不像美股那樣擁有眾多體質良好的公司。

Peggie 認為，投資就是要有好的方法、好的老師及志同道合的夥伴。

投資三大心法 不隨股價上下起伏而煩心

有些人常會問「你有在玩股票嗎？」但 Peggie 說，投資怎麼會是用玩的心態，到底是你玩股票、還是股票玩你，他們只在意股票的價格，卻不知道股票的價值，Peggie 認為，投資應該是要睡得安穩，不隨著股價、指數波動而心情起伏不定。巴菲特經典的名言之一「買進股票時，應該要假設明天開始股市要休市 3-5 年。 」

在挑選標的方面，Peggie 分享三大投資心法，一、只投資 10 年以上穩定賺錢的公司。二、從熟悉的產業下手，以及民生必需的生活類股。三、具備長期持有的決心，不受股價波動影響。

投資組合的部分，目前她持有 18 家美國公司的股票，每年報酬率達 15% 以上，Peggie 強調，標的不用多，建議新手觀察期約 15 至 30 檔就已足夠，最重要的是要分散風險，1 檔持股不要超過本金的 10%。

從熟悉產業下手 買進藥廠不擔心「坐雲霄飛車」

Peggie 分享去年的經驗，當時生物製藥公司艾伯維 (ABBV-US) 股價跌到 60 多美元，落在合理價格的區間，但由於投資組合限制不能再多買，Peggie 只能含淚看著股價一路漲到 90 美元，不過，就算漲幅超過 30%，Peggie 也沒打算賣股，因為它就是股息概念股，即便股價大跌，每年還是持續穩定地配發股息，如果賣出後取得現金，你反而要煩惱為你的資金「找下一份工作」。

一般人會覺得生醫族群股價如同坐雲霄飛車，每項臨床試驗至少三期，美國 FDA 是否通過新藥申請更成為股價暴漲暴跌的關鍵。Peggie 指出投資藥廠真的要很小心，她歸納出四個重點，第一、只投資原廠藥，且須不斷推出新藥。第二、必須專精治療某個領域，例如諾和諾德 (NVO-US) 持續深耕治療糖尿病，生產的胰島素全球市占率達 8 成。第三、有收購專精別的領域的小藥廠，而不是自己砸錢統包式的研發。第四、不要碰只有新藥或一種藥的公司，因為藥品專利保護期限只有 20 年。

除了投資藥廠外，Peggie 也學習巴菲特瞄準穩定的生活、銀行類股，包括星巴克 (SBUX-US)、麥當勞 (MCD-US)、3M (MMM-US) 及 VISA (V-US) 等。

針對給新手的建言，Peggie 說，會賠錢就是因為亂跟單，因此，投資要有好的方法，知道自己在做什麼，可以看書、上課，最重要的是要有夥伴一起討論研究，投資的路上才不會孤單，並且一起邁向財務自由的最終目標。