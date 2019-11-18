受惠金融股、價值股上漲 巴菲特投資報酬有望優於大盤

美國投資大師華倫巴菲特 (Warren Buffett) 所掌管之波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)，秉持著價值型投資策略，雖然於過去 3 年以來，投資報酬率皆較大盤為差。但今年受惠於金融股、以及價值型股票之價格上升，使今年巴菲特之投資組合，將有望優於大盤表現。

過去 12 個月以來，巴菲特投資組合之報酬率，已超越大盤 1.2%，其中金融股的上漲，為推動報酬率上升之主要原因。巴菲特所投資之金融股，包括美國銀行 (Bank of America)、富國銀行 (Wells Fargo)、以及美國合眾銀行 (U.S. Bancorp) 等，雖然於 2018 年表現不佳，包含股利之報酬率分別為負 15%、負 21.8%、以及負 12.4%。

但今年以來，除了富國銀行之投資報酬率為 20.7%，低於大盤整體報酬率 25.7% 之外，美國銀行及美國合眾銀行，投資報酬率則分別為 35% 及 31.1%，遠優於大盤表現。因此，巴菲特於日前宣佈，將減持富國銀行之股份，並維持其他大型銀行持股不變。

(圖表取自 CNBC)

雖然價值型股票於過去多年來表現不佳，但在近期卻重新受到投資人的青睞，美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 分析師表示，目前價值型股票價值被低估，股價亦處於歷史低點，未來仍有很大的漲幅空間。而包括摩根大通 (JPMorgan Chase)、寳鹼 (Procter & Gamble)、以及嬌生 (Johnson & Johnson) 等價值型股票，都可在巴菲特的投資組合中看到。

另外，追蹤美國大型價值股指數，且投資標的皆為美國大型企業的 Vanguard 價值股 ETF，於過去 3 個月、1 個月、以及今年以來報酬率表現，皆與大盤指數表現相當、或是優於大盤指數。

美銀美林分析師認為，價值型股票的上漲趨勢將持續一段時間，而就算大盤出現波動下滑，價值型股票所受到的影響將不大。

於上週五 (15 日) 收盤，美國銀行 (BAC-US) 股價上漲 0.7%，達 32.93 美元，而 Vanguard 價值股 ETF 則上漲 0.75%，達 116.98 美元。

美國銀行股價走勢日 k 線圖

Vanguard 價值股 ETF 走勢日 k 線圖



