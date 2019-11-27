提升形象與技術力 HONDA繼續投入2021年F1賽事

根據《日本經濟新聞》週三 (27 日) 報導，目前提供 F1 賽車引擎給英國 Red Bull(紅牛) 車隊與義大利 Scuderia Toro Rosso 車隊 (Toro Rosso 為義大利文的 Red Bull 車隊) 的日本本田 (HONDA)(7267-JP)，已決定在 2021 年繼續投入 F1 賽事。

目前本田與上述兩個紅牛車隊的合約只到 2020 年底，也由於本田是否將在 2021 年時繼續提供 F1 引擎 (又稱 Power Unit，PU 動力單元) 須在今年底前作出決定，因此本田的動向也在這段期間內倍受賽迷們矚目。

HONDA 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

而根據消息來源透露，本田已決定繼續在 2021 年投入資源在這項非常燒錢的賽車運動。

自從本田在 2015 年，4 度回歸 F1 賽車運動後，首先與英國麥拿侖 (McLaren) 車隊合作。但是由於麥拿侖的戰績低迷，兩者也在 2017 年時解除合作關係。而本田則在 2018 年時，改與義大利的 Toro Rosso 車隊合作，並於 2019 年時也向英國的 Red Bull 車隊提供 F1 賽車引擎。

在 2019 年的 F1 賽事戰績，由於本田在引擎改良上取得成果，也讓採用本田 F1 引擎的隊伍在 6 月的奧地利 GP 大賽奪冠，對本田而言也是相隔 13 年後的甜蜜果實。加上同年 7 月德國 GP 大賽，還有 11 月巴西 GP 大賽，共讓 Red Bull Honda (紅牛本田) 勢力奪下 3 次優勝。

由於 F1 賽事的參加，其高額費用支出，往往令人瞠目結舌。目前汽車業界都將資源集中在馬達驅動的電動車 (EV) 以及自動駕駛的開發方面，本田繼續投入 F1 引擎的研發，無疑的也是一筆沉重負擔。

然而本田在內部進行正反兩面的熱烈討論後，結論還是為了公司形象的提升，以及工程人才的培育，要繼續參加 F1 賽事。