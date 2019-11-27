英國汽車協會：無協議脫歐將重傷產業 年產量銳減3分之2

綜合外電報導，英國汽車製造商協會 (SMMT) 週二 (26 日) 警告，若英國達成「無協議」脫歐，英國汽車產量在未來五年內恐將減少三分之二，同時該協會也擔憂，脫歐以後恢復的英國與歐盟之間 WTO 關稅，將增加近 32 億英鎊的成本，相當於該產業研發成本的 90%，到 2024 年，汽車工業累計成本總額將達到 427 億英鎊。

SMMT 表示，若英國無協議脫歐了，到 2020 年，汽車年產量恐怕不到 200 萬輛，估計到 2025 年，脫歐恢復的 WTO 關稅，英國製汽車產量將減少 150 萬輛。

捷報路虎也將部份生產線移出英國 (圖片: AFP)

SMMT 數據顯示，為了躲避關稅，大型國際車廠恐將生產線移出英國，預估英國汽車工廠的年產量，將從目前的每年 130 萬輛下降至 100 萬輛。

消息使得汽車大廠紛紛避險，捷豹路虎、豐田和寶馬等汽車製造商都在上個月關閉了英國生產線，以避免無協議脫歐造成生產中斷。

該協會調查顯示，受脫歐不確定性，以及全球貿易緊張局勢影響，需求下滑，今年上半年英國汽車總產量同比下滑了近 20%，出口總額也同比下滑了 15.6%。截至 6 月份，英國汽車製造業已連續 13 個月負增長。

該協會指出，在歐盟舉行脫歐公投之前，汽車年產量一直在增長，在 2016 年達到 170 萬輛的最高峰值後開始滑落，市場預測，到 2020 年將有從英國汽車生產線，產量減少超過 200 萬輛。

英國汽車產業人是預估，如果脫歐協議不通過，數千個汽車工業的職位將面臨風險。該產業在英國擁有 16.8 萬名職位，平均薪資也比英國平均工資高出 21%。

SMMT 首席執行官 Mike Hawes 表示，英國汽車需求一直都相當強勁，不過英國脫歐和未來貿易的不確定性，使產業付出了巨大代價，若英國無協議脫歐成真，恐怕使貿易關係變得複雜。

總裁 George Gillespie 表示，該協會準備了數百萬美元，來應急英國有可能出現的無協議脫歐。