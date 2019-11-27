蘋果通過新專利：泰坦計畫再升級 進階的車輛側鏡系統

美國專利商標局近期授權了蘋果 61 項新專利，其中涵蓋了與該公司的自駕車計畫「泰坦計畫」相關的專利，涉及改善車輛側鏡功能的系統。

車輛可以將周遭駕駛環境的圖像投射在側窗或擋風玻璃上的側鏡上以供駕駛人參考，該系統還可以追蹤駕駛員臉部的動態，藉此調整後視鏡處於縮回或伸出模式。

蘋果指出，車輛間通常會裝有側視鏡，以加強駕駛人的視野，而此發明便將傳統的車輛側視鏡帶入了新的高度，透過調節範圍更廣的側視鏡將自駕車應用提升到新的層次。

鏡面裝置將耦合至車輛的側面，連結到致動器，並被配置為可在縮回和伸出兩種位置之間做轉換。

控制單元將與致動器和傳感器連動，當駕駛人的臉部特徵顯示其未朝向鏡子時，鏡子便會被配置為縮回位置。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

該專利可將側鏡功能整合到顯示系統中藉此顯示圖像，該顯示系統包括具有視場和諸如照相機等具可見光成像能力的傳感器。

駕駛人的視野涵蓋車輛的側面環境，車輛的後部環境或兩者的組合。顯示系統還包括能與傳感器通訊的圖像處理單元。

圖像處理單元透過處理來自傳感器的圖像並進行編輯。顯示單元與圖像處理單元透過訊息的交換，並在駕駛人可見的位置顯示相關圖像。

在應用中，臉部特徵可包括駕駛人的鼻子。當鼻子指向鏡子時，控制單元便會向致動器發送信號以將鏡子調整至伸展位置。

後視鏡還包括鄰近傳感器，鄰近傳感器聯接並定位在至車輛以檢測靠近車輛的物體。這些物體可能包括其他車輛、行人、路標、收費站及消防栓等。

蘋果此次通過的專利編號為 104786600，於 2016 年第三季提交。而該專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。