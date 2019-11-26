耶魯學者：與供應鏈分手不易 製造業撤離中國沒那麼簡單

著名經濟學家表示，在華盛頓和北京之間的貿易戰中，美國公司不太可能就很簡單地收起在中國的製造業業務，並將其移轉回國內發展。

耶魯大學資深研究員 Stephen Roach 近期表示，這是因為供應鏈很難整合在一起，同樣地，已整合好的發展模式，也很難說分就分。

自去年川普展開貿易戰之後，數家美國企業開始訂定計畫，希望多元化生產，以避免陷入貿易戰爭端，但很少有公司說，他們打算完全離開中國，或是像川普總統經常說的，直接將製造業移回美國。

Roach 在新加坡摩根士丹利亞太峰會上表示，很顯然，一些元件或是部分的環節，可以由中國移往其他的國家，但要把整個 iPhone 供應鏈帶回美國，那就別想了，要是這麼做，美國用戶將難以買到價格合理的產品。

如今例如 iPhone 這類產品的生產組件，通常在不同的國家及地區製造，然後再送到一個地方組裝成最終成品，再銷往目的地市場。專家表示，這些跨越多個地點的供應鏈，需要多年才能形成，來確保生產成本盡量壓低。

經濟學家警告，破壞既有的製造生態會增加成本，而成本有可能轉嫁給消費者。

在過去的 1 年中，由於美中貿易戰，越南、馬來西亞和泰國等東南亞國家，被視為供應鏈移轉最大的受益者，Roach 認為，沒有哪個經濟體可以取代中國成為全球製造業強國。

近來市場的焦點，轉向美中愈來愈接近簽下第一階段貿易協議。這位前摩根士丹利亞洲區前主席對此協議的內容並不看好，他在接受《CNBC》採訪時說，第一階段協議是「空洞 (hollow)」、「有缺陷 (flawed)」及「(ridiculous)」的，充其量只是個「政治正確」的協議，不會解決任何結構性問題。