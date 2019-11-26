中日韓FTA明日將於首爾舉行第十六輪談判

中、日、韓三國的自由貿易協定 (FTA) 第十六輪談判將於明 (27) 日在首爾舉行，為期三天。韓國產業通商資源部通商交涉室室長呂翰九、中國商務部副部長王受文、日本外務省國際貿易和經濟特命全權大使香川剛廣將率團與會。

中、日、韓三國共同參與的「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP) 的文本談判已在本月初全部結束，之後三國將首度舉行自貿協定談判。

根據韓國產業部介紹，中、日、韓將以較 RCEP 更高水準的貿易自由化為目標，全面討論貨物和服務市場開放、投資、原產地、通關、競爭、電子商務等問題。

呂翰九表示，目前全球經貿環境仍存在不確定性，三國將重點討論有效促進區域貿易、投資、經濟合作的方案，謀求互利共贏，為東北亞國家經濟合作與繁榮奠定基礎。

日、韓目前都遭受到美國要求大幅提升分擔軍事協防費用，日本方面要求分擔金額是目前的 5 倍，估計達 90 億美元，已遭日本拒絕。

而韓國與美國也正就分擔軍事協防費用進行談判，美國方面要求每年韓國支付 50 億美元，該金額遠高於南韓所答應支付的約 9 億美元 (已年增 8%)。由於價差過大，雙方談判面臨破局風險。

未來就要看美國是否對日韓妥協，或繼續堅持價碼。若是後者，美國恐將冒著把日、韓兩大盟友推向中國懷抱的風險，同時圍堵中國的西太平洋島鏈也將出現巨大缺口。

(圖片: AFP)

在明日舉行中、日、韓 FTA 協商後，緊接著下個月，中、日、韓三方將再度於中國進行領導人會議，推動三方合作邁入新的階段，同時加速推動中、日、韓自貿協定談判，促進亞洲經濟一體化。