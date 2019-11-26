美中貿易代表今早熱線 離岸人民幣一度強升150基點

中國媒體指出今 (26) 日上午，中共中央政治局委員、中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特海澤、財政部長梅努欽通話。雙方就解決彼此核心關切問題進行討論，就解決好相關問題取得共識，並同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通。

美中貿易談判代表通話消息傳出後離岸人民幣應聲大漲，最高一度升破 7.02 大關，來到 1 美元兌 7.0178 人民幣，升值近 150 基點。截至上午 10:10 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.0254 人民幣，升值 73 基點，升幅 0.1%。

資料來源: 東方財富網，離岸人民幣即時走勢

這次通話中與會的中國官員還有中國商務部部長鍾山、中國人行行長易綱、中國發改委副主任甯吉喆等。

美中第一階段何時簽署市場消息紛亂，華爾街日報指出，預估美國貿易談判代表團本周不會前赴北京談判。原因是美國希望先得到中國更明確的保證，即中國履行在其保護知識產權、停止強迫技術轉移，及採購美國農產品等三方面的承諾。

至於中國外交部在回應美中經貿問題時指出，美中雙方一直保持著密切溝通，希望雙方能夠在平等和相互尊重的基礎上，找到雙方都能接受的解決辦法。

同時官媒環球時報則表示美中雙方已「非常接近」達成第一階段貿易協議，只是具體時間點仍是未知數。

