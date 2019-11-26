前大摩亞洲區主席：美國製造商不會那麼容易地就撤出中國

美中貿易戰至今未解，受到關稅影響，不少美國企業紛紛計劃將供應鏈撤出中國，不過，前大摩亞洲區主席、耶魯大學高級研究員 Stephen Roach 認為，美企不太可能完全將製造業務完全從中國撤出並轉移回美國國內，因為供應鏈「很難整合，同樣也難以分開」。

自去年貿易戰以來，有不少美企制定了在中國以外地區進行製造的多元化生產計劃，但很少有企業表明將完全撤出中國，或是如同美國總統川普總統所說的要讓所有製造業轉回美國。

Roach 表示：「顯然，某些某些零組件及原料有可能從中國撤出並轉往其他國家。但要將整個 iPhone 供應鏈帶回美國不太可能，就算是，美國用戶也難以獲得價格合理的產品。」

此外，Roach 也補充道，以 iPhone 為例，製造商品的零組件通常在不同的國家 / 地區製造，然後運送一個位置進行組裝，最後運送到最終目的地。

貿易專家認為，這些跨越多個地點的製造鏈需要很多年才能形成，並且能夠以最低的成本生產產品。也有經濟學家警告，若破壞當前的生態系統恐會增加成本，而成本有可能轉嫁給消費者。

全球製造生產國占比 (圖片：CNBC)

在過去的一年當中，受惠於美中貿易戰，越南、馬來西亞和泰國等東南亞國家成為了供應鏈轉移的最大受益者。但是有專家表示，沒有哪個經濟體可以完全取代中國作為全球製造業強國的地位。

Roach 表示，現有供應鏈的複雜性將全球經濟聯繫在一起，意味著美國和中國將很難「脫鉤」。