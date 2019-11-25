美中貿易談判停滯 星展：協議若破局人民幣恐下探至7.2元

美中貿易談判進度停滯，星展集團認為，如果美中談判能達成協議，預估人民幣兌美元將在 7.0 到 7.1 元區間擺盪，若美國同意調降特定關稅，人民幣兌美元可能回升至 7 元以上；反之，若雙方談判破局並美國調高關稅反擊，恐讓人民幣兌美元匯價下探至 7.2 元。

美中貿易談判在雙方互釋善意下看似正面進展，但實際上彼此仍無共識後續變數仍多，星展集團今 (25) 日發布報告指出，美國 10 年期公債殖利率上週一度下滑至 1.71% 以下，較近期高點下滑超過 20 個基點，隨後在中國邀請美國談判代表開啟新一輪的談判，殖利率才逐漸回升。

星展集團預估，10 年期公債殖利率近期約 1.75%，而殖利率下滑、美元兌人民幣回升至 7 元以上，反應市場對美中達成貿易協議的樂觀情緒逐漸轉弱，目前殖利率水準更準確反應貿易停戰與延後部分關稅上調措施的狀況。

星展集團認為，美國目前經濟數據難以支撐殖利率大幅上升，最快也要等 2020 年經濟數據開始好轉殖利率才可能回升至 2% 以上，研判要等全球電子產業觸底的溢出效應才會開始影響美國經濟。

隨著時序接近年底，星展認為，市場氛圍將偏向中性，在美中達成第一階段貿易協議、英國國會大選前，投資人建立大量倉位意願不高，美元兌人民幣再次升破 7.00，而英鎊兌美元在升破 1.30 後回吐升幅。

另外，人民幣匯率走勢主要反應 12 月 15 日美國仍可能加徵關稅的風險，以及美中是否在年內達成貿易協議的不確定性，而對於英國大選，市場似乎仍抱有希望，並未做最壞的打算。