為達成美中貿易協議 中國加強處罰IP侵權行為

根據《彭博》報導，中國政府為了促使美中貿易協議談判更加順利，將加強對於智慧財產權侵權行為的處罰。

中國政府於週日 (24 日) 宣佈《關於強化知識產權保護的意見》，表示將致力改善對智慧財產權的保護，並加強懲罰智慧財產權的侵權行為。

美國政府於長久以來，持續要求中國提高對於智慧財產權的保護，包含打擊智財權侵權行為、以及停止以強制技術移轉，作為美國企業在中國營運的條件。而中國在本次發佈的強化知識產權保護意見中，則是強調，中國將於 2022 年前，大幅減少智慧財產權的侵權行為，並加重對於侵權者的處罰。

美中雙方目前正在進行一部分的貿易協議談判，但仍有更多具爭議的議題，有待後續討論，中國首席貿易談判代表劉鶴於上週 (20 日) 表示，將會針對國營企業進行改革，並且將開放金融市場，以及加強對智慧財產權的保護，這些議題皆為長久以來，美國要求中國進行經濟改革的核心內容。

另外，根據《關於強化知識產權保護的意見》，加強對於智慧財產權的保護，將可提升中國的經濟競爭力，而目前各地區的地方政府，也被要求嚴格執行對於智財權侵權行為的懲罰。

美國政府於今年 5 月時，指控中國科技業巨擎華為，對於美國國家安全造成威脅，因此將華為列入黑名單，禁止美國企業向華為銷售產品。

上週五 (22 日)，中國國家主席習近平表示，美中雙方的貿易協議應以平等為基礎，但美國總統川普在接受《福斯》電視訪問時卻表示，不喜歡習近平對於「平等基礎」的說法，並表示一直以來，兩方都不是處於一個平等的位置。

美中雙方的貿易談判代表，於近日來持續進行定期性的談話，目的便是希望能夠對於各種議題達到共識，包括中國購買美國農產品、保護智慧財產權、以及開放外國企業進入中國市場等。

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