路透：明年美國大選前 美中貿易「第二階段協議」將很難發生

根據中國及美國官員、以及貿易專家們的表示，目前兩國正在針對「第一階段協議」，進行密切的討論，而《路透》週一 (25 日) 引述中國官員消息表示，美中第二階段的貿易協議，預期在短期之內不會發生。

美國總統川普在今年 10 月，與中國國務院副總理劉鶴一同參加記者會時表示，預計當完成「第一階段協議」的簽署後，將會很快進入「第二階段協議」的討論。

儘管川普表示了對「第二階段協議」的野心，但是，由於明年 11 月總統大選的不確定性、「第一階段協議」談判過程中所面臨的各種難題、以及美國政府不願聯合其他國家，一同對中國施加壓力，使得「第二階段協議」在短期之內應是困難重重。

根據《路透》報導，由於針對中國所要求的關稅取消議題，目前中美雙方尚未達成共識，因此，「第一階段協議」的簽署，有可能會延後到明年。

除此之外，根據一名中國官員透露，在美國總統大選之前，中國並不打算和美國進行「第二階段協議」的談判，他表示：「急著想要完成簽署的人是川普，而不是我們，因此我們可以等待。」

而對於川普而言，目前最重要的則是完成「第一階段協議」簽署，並且讓中國同意購買美國農產品，因為若達到此目的，將有助於川普連任競選成功。但實際上，除了「第一階段協議」之外，美國和中國之間，尚有更多難解的議題。

更多難解的議題

「第一階段協議」的內容，僅包括了中國向美國購買農產品、取消關稅、以及部分智慧財產權方面的議題，但其他更重要的議題，例如：中國經濟間諜活動、以及中國透過政府補助，所進行的低價傾銷行為等，則並未被包括在「第一階段協議」的內容中。

美國眾議院議員柯斯塔 (Jim Costa) 表示，「第一階段協議」所涉及的內容，皆屬於較為容易解決的議題，而真正棘手的難題，還包括產業間諜、版權、隱私及安全等議題。

長達 16 個月的貿易戰爭，不僅造成美國企業及農民陷入困境，亦阻斷全球供應鏈體系、並拖累全球經濟成長。目前川普的經濟顧問主要分為兩派，一派主張川普應該盡快完成「第一階段協議」的簽署，以緩和市場情緒，而另一派則是主張，川普應該要求中國簽訂更為全面性的協議。

華盛頓戰略與國際研究中心的經濟學專家 Matthew Goodman 表示，中美兩國將很有機會達成「第一階段協議」的簽署，但是，由於政府內部尚未針對中國議題取得共識，在明年大選之前，應該很難進行其他更多協議的談判。

Goodman 亦表示，美國需要聯合其他同盟國，一起對中國施加壓力，要求中國進行結構上的改革，包括：停止強制美國企業的技術移轉、以及改善智慧財產權的保護等。

但包括歐洲等其他同盟國，由於尚仰賴中國的投資，因此，對於和美國一同對中國施壓，表現的並不積極。