中國環球時報：中美將很快達成「第一階段協議」

根據中國《環球時報》的說法，中美將很快達成「第一階段協議」，此消息一發佈，暫時紓緩了市場對於先前各種負面報導，所帶來的不安情緒。

《環球時報》於今日 (25 日) 透過推特發文表示，根據與中國政府關係密切的專家之說法，中美將很快達成「第一階段協議」，且中國亦承諾將會持續和美國進行第二階段、甚至第三階段的貿易協議談判。

但是在上週，貿易專家、以及與白宮政府關係密切的人士卻表示，由於針對中國關稅取消之議題，目前中美雙方尚未達成共識，因此，原本預期在 11 月簽署的「第一階段協議」，將很有可能會延後到明年。

根據中國及美國官員、以及貿易專家們的表示，目前兩國正在針對「第一階段協議」，進行密切的討論，但是在短期之內，第二階段的貿易協議應該不會發生。

由於美國政府於上週 (20 日) 通過法案，表示支持香港示威者，使得原本已經陷入膠著的第一階段協議，情況變得更加複雜。但由於週日 (24 日) 所舉行的香港區議會選舉，在不受打斷的情況下順利進行，暫時紓緩了中美之間因為香港所造成的緊張情緒。

白宮政府國安顧問歐布萊恩 (Robert O'Brien) 於週六 (23 日) 表示，在年底之前，中美的初步貿易協議應有望完成，儘管他表示，美國不會對於香港的情勢坐視不管，但是，香港區議會選舉的和平舉行，將會是一個好的徵兆。