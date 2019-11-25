〈台經院看景氣〉10月營業氣候 製造業、服務業均創波段低

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 10 月營業氣候測驗點調查，製造業連二個月下滑至 92.37 點，月減 2.22 點，並來到 8 個月來低點，服務業不僅連三個月下滑至 89.04 點，月減 0.07 點，更創近 3 年來新低；而營建業測驗點則轉為上揚至 103.01 點，月增 5.07 點。

台經院指出，雖電子零組件和資通訊產品出貨仍強勁，不過，受到記憶體價格再現跌勢、面板供過於求、LED 產品價格走跌等影響，使電子零組件廠商看壞當月景氣的比例較 9 月高。

在製造業調查部分，認為 10 月景氣「好」的廠商比率為 21.9%，月增 2.9 個百分點，「壞」的比率為 34.8%，月減 3.3 個百分點，其中以化學工業、橡膠製品和鋼鐵基本工業廠商對 10 月景氣看壞比例超過一半，其餘廠商多以普通看待。

而對未來半年，看好製造業廠商月增 2.3 個百分點至 18.3%，看壞比率月增 7.5 個百分點至 28.5%，其中，運輸工具業和精密器械業廠商對未來半年景氣看壞比例較高，鋼鐵基本工業廠商對未來半年景氣看法分歧，其餘多以持平看待。

服務業方面，對 10 月景氣看好者，超過 60% 是零售業、證券業和保險業，而電信服務業和運輸倉儲業則看壞；對於未來半年，以保險業、餐旅業和電信服務業看好比例較高，其餘廠商多持平看待。

營建業方面，由於先前延遲開工的建築標將陸續釋出，且機電標聚焦在傳統機水電業務之上，顯然營造業未來展望頗佳，再加上 10 月六都建物買賣移轉件數較 9 月成長 19.8%，均拉抬營業氣候表現。

台經院進一步說明，展望未來，總統大選之後，市場將觀望未來政府對於房市政策的態度，而賣方開價有趨硬的現象，再加上供給面仍面臨交屋和餘屋擴增的壓力，顯然住宅市場供需需時間進行調整。