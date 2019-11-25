5G版iPhone 誰受惠程度最大？

台股上週週線收小紅十字線，一週小漲 41 點，週漲幅 0.36％，台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW) 拉升指數，選舉之前政策作多，指數不易大幅向下修正，就算盤中一度向下修正百點，但護盤之手總能擺尾向上拉抬，不僅跌幅收斂，還使台股維持在月線 11,500 附近高角度的震盪整理，台股為亞股中幾乎是最強勢的市場。指數創新高來到 11,668 點，市場預估邁向萬二，股市一片樂觀，類股輪動速度快，選股成為獲利最關鍵的因素。

外資連五日買超於 11 月 21 日轉為賣超 98 億元，10 月外資在美股頻創歷史新高的激勵下，10 月大舉買超台股 1,247 億元，11 月至今買超 648 億元，現在已是 11 月下旬，交易日剩下 5 日，外資買超的金額才約 10 月的一半多，可見外資買超的幅度已縮手，雖然買超幅度變小，但並未反手賣超，因此台股偏多的方向持續，更顯示出，投資人想要在現階段獲利的致勝關鍵，就在於選股。

萬寶週刊陳子榕分析師強調，高檔量縮下，須選 12 月至明年第一季的好股，今年 2019 年飆股漲的是成長型的個股，預估明年 2020 年飆股漲的是價值型的個股，操作上不要受到盤面有些個股一日行情影響，應佈局基期低、 產業前景佳、業績好、獲利能力佳、本益比低，就算股價暫時被低估，市場終究會給好股票一個合理價值。

美中貿易不管是否破不破局，蘋果將是大贏家。自美中貿易戰開打，至今已過了將近兩年，但到目前為止，貿易談判尚未有任何具體結果，可見和談幾乎已是煙幕彈，再加上香港示威，美國國會近日已通過了《香港人權與民主法案》對北京來說，觸及內政問題，恐怕不是短期能順利和談的。

另外，若在 12 月 15 日之前，第一階段貿易協議無法順利簽署，美將對由中國進口，價值約 1,600 億美元的智慧型手機及筆記型電腦等產品，課徵 15% 的關稅。不過美國總統川普對蘋果網開一面並對蘋果釋放大利多，川普表示，將會「考慮」豁免蘋果的關稅課徵，所以，蘋果在這次美中關稅戰下，似乎已經不受利空影響了。

蘋概股中目前基期低的，就屬 PCB 族群了，預計蘋果 iPhone 將在 2020 年採用 5G 通訊連接，可望引爆換機潮。蘋果 2019 年 9 月推出的 iPhone 11 系列銷量創佳績，尤其是 iPhone11 Pro 夜幕綠新色特別搶手。可見 iPhone11 Pro 三鏡頭與新色的微創新帶動銷售，也帶動台廠 PCB 族群業績逐步走揚，不僅 2019 年業績大爆發，可望將好業績延續至 2020 年。

市場預估，明年 9 月蘋果可能推出 3 款 5G 版 iPhone，估第一年 5G 版 iPhone 在美國的出貨量約 2,500 萬支，第 2 年估可到 4,600 萬支，第三年出貨量上看 7,000 萬支。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，從 5G 基頻晶片整合應用處理器來看，包括美國高通（Qualcomm）、台灣聯發科 (2454-TW)、韓國三星半導體（Samsung LSI）以及中國華為海思，可望成為 5G 版 Android 作業平台智慧型手機的主要競逐者，從台灣廠商供應鏈來看，台積電(2330-TW)、大立光(3008-TW)、PCB 軟硬板供應商欣興(3037-TW)、華通(2313-TW)、燿華(2367-TW) 等，長期營運可望持續成長，值得投資人留意。

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