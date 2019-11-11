〈世界經濟調查〉景氣緩、不確定因素多 全球氣候指標連5季下降

德國 ifo 經濟研究院今 (11) 日發布第 4 季全球經濟氣候指標 (World Economic Climate)，從上季的 - 10.1 點下降至 - 18.8 點，連續 5 季下滑，為 2009 年第 3 季以來新低，國發會經濟處處長吳明蕙表示，全球經濟持續受地緣政治、貿易戰影響，未來經濟發展不確定性因素仍多。

吳明蕙表示，ifo 全球經濟氣候指標由上季的 - 10.1 點降至 - 18.8 點，受國際貿易紛爭未解等風險影響，全球經濟續呈趨緩，專家也對全球經濟看法保守，其中，對現況與對 6 個月後預期評價，降為 - 16.4 點、-21.1 點，分別季減 11.0 點、6.4 點，專家也預期，未來全球貿易成長動能將明顯減弱，企業投資與民間消費也將弱化。

依區域來看，吳明蕙表示，美國等先進經濟體，對 6 個月後預期評價降幅較大，對現況評價雖為正向但也持續下滑，新興市場同樣對現況評價持續下降。

吳明蕙進一步表示，全球經濟氣候指標降至 2009 年第 3 季金融海嘯以來低點，但主要經濟體的實質經濟成長率其實不差，主要是全球地緣政治、貿易局勢不確定因素大，導致未來經濟成長不明朗，且多數廠商趨向保守觀望所致。

德國 ifo 經濟研究院對全球 117 個國家、1230 位專家進行第 4 季世界經濟調查 (World Economic Survey, WES)，調查時間為 10 月 1 日到 10 月 9 日，台灣部分由國發會發出 11 份回收 10 份，另由 ifo 發出 6 份報告，共計 16 份。