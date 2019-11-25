從晶電漲到聯電　年底吹起低基期補漲風

儘管美中尚未簽署貿易協議，但在亞股大漲表態下，台股今天 (25 日) 企圖叩關 11,600 點。萬寶週刊分析師王榮旭表示，台股年底可望吹起低基期補漲風，其中，晶電 (2448-TW) 及聯電 (2303-TW) 將帶動一波中小型股的轉機題材，5G 換機潮也會持續噴發，5G 強勢股拉回都是買點，非電子族群則由生技股領軍。

王榮旭指出，本周台股隨時會往 11,668 點突破，最近 5G 強勢股漲勢熄火，資金轉戰 2、3 線落後補漲股，從現在到明年 1~2 月是財報空窗期，中小型股將聚焦轉機題材。其中，晶電 (2448-TW) 連虧 5 季，明年是否轉盈還是未知數，但蘋果筆電搭載 Mini LED 背光，已讓開發 Mini LED 多年的晶電，想像空間大增。

另外，聯電 (2303-TW) 風采今年雖被台積電搶走，但已傳出 8 吋晶圓代工接單爆衝，明年首季不淡，也獲聯詠 (3034-TW) 大量投片，光驅動 IC 訂單量相當可觀。華為全力扶植京東方後，京東方 OLED 面板產能已開出，預計中國 5G 手機將全面採用 OLED 面板，聯詠與京東方合作已久，將受惠京東方出貨成長，明年首季起 OLED DDI 需求將大爆發。

5G 族群翻揚 後勢仍看多

在 5G 概念股部分，王榮旭指出，這波 5G 強勢股約已拉回 1~2 成，包括 PA 穩懋 (3105-TW)、宏捷科(8086-TW)、散熱模組雙鴻(3324-TW)、銅箔基板聯茂(6213-TW)、台燿(6274-TW) 仍受惠明年 5G 換機潮，5G 強勢股拉回都是買點。

例如，聯茂股價從今年 5 月底的 112 元跌回 80 多元，後來大漲翻倍到 170.5 元；宏捷科也從今年 8 月的 77 元跌回 64 元後，再漲翻倍到 124 元。整體來看，聯茂已出現 2 成 4 價差，宏捷科也回跌 2 成 6，今天股價紛紛止穩翻揚。

生技成年底大黑馬

王榮旭強調，中小型股最活潑的電子股是 IC 設計，非電子則非生技莫屬。上周生技股本最大的神隆 (1789-TW) 連拉 3 跟底部長紅後，生技股王精華 (1565-TW) 也在底部放量大漲，是年底生技股神龍擺尾的重要訊號。以美國 NBI 生技指數再創段新高，第 4 季大漲逾 14% 來看，台灣生技基期更低，下周台灣醫療展登場加上選舉行情，生技股已蠢蠢欲動。

其中，南光 (1752-TW) 罕病藥已送件申請，原廠年銷 2 億美元專利近日到期，明年若順利上市，將大幅貢獻業績，股價已提前反應；美時 (1795-TW) 戒毒癮藥在原廠授權學名藥第 4 季退出市場後，將大搶市占率，第 4 季營收有機會挑戰歷史新高。至於國光 (4142-TW)、展旺(4167-TW) 及喬山 (1736-TW) 等，也都值得關注明年的利多題材。

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