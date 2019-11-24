〈觀察〉ETF產品種類多元 靠兩大優勢登投資新寵

5G 話題堪稱近兩年最熱門投資標的，這股投資熱潮一路延燒至 ETF 市場，國內首檔追蹤 5G 指數的 ETF 日前掛牌上市，投資成分股涵蓋台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 等權值股在市場掀起話題，事實上，ETF 挾低波動、配息穩定兩大優勢，向來是國內熱門投資商品，受益人數多達 80 萬人，隨著 AI、公司治理與 5G 產業話題熱議，帶動 ETF 商品越來越多元。

ETF 是 Exchange-Traded Fund 的縮寫，又名指數股票型基金，是被動追蹤某種指數的共同基金，投資人可透過投資某檔 ETF 參與產業趨勢，目前 ETF 種類包括股票、債券、黃金、原油等，其中債券 ETF 去年更因壽險資金瘋狂追捧，成為市場矚目焦點。

在退休理財加上資金去化需求推升 ETF 市場逐漸壯大，包括資金規模、掛牌檔數與交易金額比重也有逐步增長趨勢。根據統計，國內 2017 年 ETF 規模約 3499 億元，去年翻倍增加至 7392 億元，今年 10 月更突破兆元關卡規模跳增至 1.5 兆元；此外，受益人數也 2017 年 43.3 萬人次，今年 10 月受益人更增加至 80 萬人。

以股票 ETF 來說，包括元大台灣 50(0050-TW)、元大高股息 (0056-TW)、元大台灣 50 反 1() 等都是資金長期追捧的熱門標的，其中元大高股息憑藉著配息優勢目前受益人數逾 15 萬人，元大台灣 50 受益人也高達 9 萬餘人。

隨著 AI、5G、公司治理等趨勢崛起，讓相關 ETF 產品也接連問市，包括國泰 AI+Robo()、台新全球 AI()，另外，富邦公司治理 ()、元大臺灣 ESG 永續 () 等就是因應公司治理趨勢而生的相關 ETF 商品。

ETF 靠著被動追蹤指數，波動度低且多數配息穩定，但也並非每檔 ETF 投資人都埋單，近年來不少 ETF 因大量贖回，導致基金規模低於 1 億元而被迫下市，以金融族群來說，目前市場僅元大 MSCI 金融股 ETF、富邦金融 ETF，其中富邦金融 ETF 因配息次數偏低，遠不及金融個股表現，投資人興趣缺缺，最後因大量贖回導致規模驟減，12 月 23 日即將下市。

法人認為，ETF 投資費用較低，且透過投資單一 ETF 就可參與產業多檔個股成長優勢，反向 ETF 在市場空頭時還有機會獲利，具備靈活操作特質，預期未來 ETF 在投信積極推動下，產品種類將持續百花齊放。