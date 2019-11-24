〈觀察〉與金融業八竿子打不著邊 遊戲廠為何成為電子支付領域先進者？

在國內法規開放後，各種電子支付百花齊放，綜觀國內電子支付業者中，除網路平台、電子票證、銀行等金融機構外，就是遊戲廠商，不過，遊戲業與金融業可說是八竿子打不著邊，是什麼原因讓國內遊戲業者前仆後繼，投入電子支付領域？

目前，國內電子支付業者包括街口支付、一卡通、LINE Pay、歐付寶、簡單行動支付、橘子支付等業者，及 22 家銀行、中華郵政等金融機構。其中，最先進入市場的，是遊戲廠歐買尬 (3687-TW) 旗下的歐付寶、智冠集團 (5478-TW) 的簡單付，及橘子 (6180-TW) 旗下的橘子支付，而將遊戲業者與電子支付命運相繫的關鍵，其實是遊戲點數卡。

過去，遊戲業者向消費者收費的方式，主要來自點數卡，遊戲業者發行的點數卡，與第三方支付本質有些相似，某種程度上，等同於遊戲業者與玩家間的代收代付平台，且點數卡還擁有儲值功能。不過，便利商店等實體通路點數卡抽成太高，比率達 2 成以上，侵蝕遊戲廠利潤空間。

相較實體通路，第三方支付服務的抽成比率僅個位數，且就算遊戲廠祭出優惠方案吸引玩家，利潤空間還是優於在實體通路販賣遊戲點數卡。若玩家能導入第三方支付，將能降低遊戲廠通路成本，因此成為國內遊戲商相繼投入金流市場的契機。

從國外經驗來看，切入第三方支付服務的業者，大多都來自電商平台，如 eBay 的 Paypal、淘寶網的支付寶等，由於電商平台擁有龐大會員用戶基礎，第三方支付所經手的金流規模也較大，促成有利於第三方支付服務成長茁壯的發展環境。

遊戲業者跨入第三方支付領域，也是類似的概念。由於遊戲廠商同樣擁有一定的玩家用戶基礎支撐，雖然相較電商平台，用戶基礎相對薄弱，但透過導入網路商城等其他網路服務的消費活動，增加支付場景，也有利拓展金流規模。

不過，由於國內法規規範，第三方支付業者須擁有電子支付執照，才可支援儲值與轉帳服務，未取得電子支付執照的業者，僅能提供代收代付服務，也就無法觸及沒有信用卡的族群，但遊戲玩家中，相當大部分都是沒有信用卡的學生，也因此，遊戲廠在相繼取得電子支付執照後，便以電子支付之姿切入金流市場。

除為降低點數卡通路成本、及挾著遊戲玩家廣大用戶基礎優勢外，遊戲本身越來越難以獲利，也是遊戲廠跨入電子支付領域的因素之一。隨著手遊崛起，遊戲生命週期越來越短，且對玩家的命中率越來越低，另一方面，玩家在手遊上願意「課金」的比率，也遠不及過去 PC 遊戲時代。在遊戲本身賺錢難度越來越高之下，遊戲廠不得不找尋下一個成長契機。

然而，國內電子支付環境仍處於初期發展階段，支付場景普及度仍不高，業者只能不停砸錢拚市占，且在後進的 LINE Pay 與街口支付兩大網路業者，相繼祭出補貼戰流血搶市之下，又為遊戲業者旗下電子支付應用發展再添阻礙。