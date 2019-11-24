〈ETF大講堂〉對抗經濟環境不確定性 考慮多資產ETF

隨著美中兩國貿易緊張關係降溫，美股不斷創下新高。不過，由於市場不確定仍高，未來的收益可能既不穩定又難以實現。在此種環境下，投資者或許可以選擇多資產 ETF 來獲得更穩定的投資回報。

近期以來，隨著中美兩國有望達成第一階段貿易協議，美股向上攀升。然而，全球經濟成長持續放緩，很可能因而限制了股票市場升值的潛力。報導認為，更多的收益來源有助於增強收益並降低風險。

多資產分配 ETF 為投資者提供更平衡的投資組合。可能混合了包括抵押不動產投資信託、特別股息收益基金、高收益債券和新興市場債券等，這些多元化的組合主要通過具有吸引力的收益以及與總體股票和債券市場的較低相關性，為投資者提供相對一致的回報。

iShares 晨星多重資產收益 ETF(IYLD-US)，有 60% 的資產組合分配給固定收益，20% 分配給以股息為主的股票，另外 20% 分配給 REIT 和特別股。根據 FactSet 的數據顯示，IYLD 在過去 12 個月中的收益率約為 5.2%，總資產額接近 3.9 億美元，費用率為 0.60%，即每 10,000 美元投資成本為 60 美元。

另一個值得投資者考慮的領域則是股息成長 ETF。這類型 ETF 主要投資在美國各產業、股息連續多年成長的公司。

iShares 核心股息成長 ETF(DGRO-US) 是一檔市值 90 億美元的 ETF，提供了簡潔的股息增長策略，主要以股息為中心指標來選擇持股並進行加權。該投資組合專注在穩定的股息增長被定義為具有連續五年的持續股息增長歷史，同時將股息支付率 75% 之內。DGRO 的費用率僅為 0.08%，即每 10,000 美元投資成本為 8 美元。