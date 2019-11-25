〈群益期貨〉美中問題，來不來是重點，而不是談不談，來了就代表談好了

11/7 中國商務部發言人高峰表示如果中美雙方達成第一階段協議，應當根據協議內容同步等比率取消加徵關稅，隨後不久川普表示尚未同意全面取消加徵關稅，美中同意隨協議進展分階段取消加徵關稅。



雖然中美雙方牽頭人持續展開對話，在此期間華為豁免再延長 90 天，才過沒多久美聯邦通信委員 (FCC) 禁止營運商用聯邦補貼購買華為設備，簡直就是一場大亂仗，但中美之間最為關鍵的問題是「香港」，美國參眾兩院通過香港人權與民主法案（目前川普尚未簽署），對中國而言這應該算是長臂管轄「踩線」不能踫的議題，引發了市場擔憂雙方在談判的變數增加，連川普自己都承認香港問題使得中美貿易談判變得更加複雜。

從市場面來看，自從香港抗爭以來，股市的表現上美國是得利的一方，11 月 8 日以來美股轉強陸股卻轉弱，強弱分野非常明顯，但預期隨著香港區議會選舉泛民主黨大獲全勝，親中派大敗，香港抗爭也會隨著選舉結束逐漸緩和，選舉結束帶頭上街的強度就有可能下降。

此前，中國要求美國五月後所提出的關稅要取消，而川普似乎只原則上同意取消於 12/15 日對價值 1600 億美元所加徵的關稅，他表示若是中國要的更多，那就會要求中國要做更多的讓步，這則訊息顯示原訂中美雙方有機會取得第一階段協議可能只限於 12/15 加徵的關稅取消而已，中國不可能滿意這樣的結果，而美國堅持要求中國在採購農產品上作出具體的承諾，因此農產品的走勢可以當作觀察指標。

更早之前美方傳出簽署協議不一定要雙方領導人簽署，由此判讀雙方還是有可能簽署協議，但可能傾向是簽署範圍更小的協議，也就是美方所稱的有限度的協議，層級可能下降，自然在協議的內容上會大打折扣。

現在最要緊的是中國邀請美國貿易談判代表進行新一輪面對面磋商，美國和中國正設法達成一項「有限」的協議。美方代表示願意協議，但除非中國明確表示會在智識產權保護、強制技轉及農產品採購方面做出承諾，否則他們不願意跨越太平洋來中國進行協商，中國官員則希望在週四感恩節假期前進行面對面磋商，現在美國來不來才是重點，來了代表談好了，但範圍是有限度的。

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