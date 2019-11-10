〈ETF大講堂〉標普500指數創紀錄 帶動相關ETF步入新高

受惠於中美貿易戰前景樂觀、強勁的企業財報以及和美國聯準會 (FED) 今年三次降息，標準普爾 500 指數在上週創下了歷史新高紀錄，首次突破 3,085 點。

標普 500 指數創新高也讓相關的 ETF 受惠，像是 SPDR 標普 500 指數 ETF(SPY-US)、iShares 核心標普 500 指數 ETF(IVV-US) 和 Vanguard 標普 500 指數 ETF(VOO-US) 等 ETF 巨頭。這幾檔 ETF 有望在今年升至自 2013 年以來的最佳表現。

在先前，標普 500 指數上一次創下歷史新高是在今年的七月，但事實上，自 2018 年 1 月以來，該指數的上升速度已顯著放緩，似乎標誌著減稅刺激反彈的結束，隨後出現大幅波動。在先前標普 500 指數持續成長，並在 2018 年 1 月攀至 2,873 點高位。

標準普爾 500 指數走勢 (圖片：ETF.com)

美中貿易戰升級、全球經濟放緩以及企業收益成長放緩等，為市場帶來了不少憂慮。儘管目前這些擔憂並沒有得到解決，但是美國與中國達成第一階段貿易協議，以及最近聯準會的降息的似乎重振了投資者的信心，讓擔憂有所緩解。目前，標準普爾 500 指數較 2018 年 1 月的高點成長 7.4%，如果計入股息，則為 11%。

不過，儘管標準普爾 500 指數表現亮眼，針對中小型公司股的 ETF 表現似乎有所不及。重點關注小盤股的 iShares 羅素 2000 指數基金 (IWM-US) 在今年以來上漲了 19.7%，但仍較歷史高點低 8.3%。同樣的，iShares 核心標普中型股指數 ETF(IJH-US) 在今年以來上漲了 21.3%，但比歷史高點低 2.9%。

SPY、IWM、IJHY 走勢 (圖片：ETF.com)

中小盤股表現不佳在很大程度上可以通過公司獲益來解釋。綜上所述，在 2019 年，標準普爾 500 中的企業獲利預計將較去年略有上升。但是，對於小型股和中型股而言，情況卻並非如此。據估計，小型股和中型股今年的獲利可能分別下跌 12% 和 6%。

其中一種解釋是，小型企業在吸收工資上漲和與關稅相關的價格上漲方面不及大型企業來的有效率。同時，在標普 500 指數中占主導地位的一些大型公司，例如亞馬遜、臉書、谷歌和蘋果，都具有非常有利的競爭地位，比小型公司更容易能將價格的上漲轉嫁給他人。