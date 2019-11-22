年底消費季推升產業獲利 必需性消費暗藏投資密碼

年底消費旺季到來，從雙 11 購物節、歐美聖誕節，一路燒到明年元月農曆春節，投信認為，每年第 4 季到隔年第 1 季是消費產業高峰期，消費類股可望沾光，也是布局投資的好時機，相對看好生產日常必需消費產業後市表現。

保德信投信表示，今年 8 月市場悲觀，預期壓抑消費類股表現，但最新出爐的第 3 季財報顯示，消費產業表現優於預估比例約 75%，其中，必需性消費類股更優於預估比重約 89%；進一步觀察，非循環消費、循環消費優於預期的幅度分別為 5.6% 及 5.3%，也同樣優於整體平均 3.9%。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔表示，必需性消費第 3 季財報超乎預期，幾乎高居各產業之冠，尤其必需性消費類股對財報結果影響較大，預估此趨勢如能延續，預期績優消費類股將因此受惠。

根據全美零售聯合會預估，今年假期銷售金額可望成長 3.8%~4.2%，有機會優於去年的 2.1%，非實體零售成長將高達 12.5%，也高於去年同期的 11.5%，將維持優異雙位數增長。

楊博翔指出，除了假期禮品購物需求外，近來消費者開始偏好將自用品集中於旺季期間統一採購，因此季節性效應未來將越趨明顯。

楊博翔分析，美國今年第 3 季 GDP 成長結構中，個人消費仍維持相對穩健，且目前失業率持續處於低水位，歐元區消費信心也逐漸走穩，加上就業與薪資成長改善，歐洲消費動能將會維持穩定，整體而言，消費類股財報優於預期、適逢年底假期消費旺季，消費類型基金可望因此受惠翻紅。

瀚亞投信則認為，投資與日常消費有關的產業，可從美元計價的投資等級債券基金切入，而股神巴菲特也將生活消費供應商納入投資範圍，認為就算資本市場劇烈波動，每天要用的東西並不會改變，只要需求存在的一天，這些公司就會賺錢。

瀚亞投信表示，投資生活消費產業未必能在市場多頭賺到更多錢，但相對穩健的投資作風，相對適合有長期投資規劃的投資人。

瀚亞投資產品開發部協理蔣智安表示，股票市場平均報酬率高，但風險也相對偏高，加上美股沒有漲跌幅限制，對穩健或偏保守型的投資人來說，美元投資級債券基金可承受的波動度低，還可將日常食衣住行消費行為變成自己的投資報酬，相對適合長線、穩健型的投資人。