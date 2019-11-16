〈ETF大講堂〉這些非必需消費類股ETF不容小覷

標普 500 指數在近期創下了歷史新高紀錄，相關 ETF 也受到投資者注目。事實上，除標普 500 指數相關之外，約有 82% 的非必需消費品領域也表現優異，營收皆超越預期，然而在市場上卻乏人問津。今年迄今，美國消費類股 ETF 僅吸引了不到 2 億美元的資金流入。

SPDR 非必需消費類股 ETF(XLY-US) 資產規模達 140 億美元，相對於 SPDR 標普 500 指數 ETF(SPY-US) 的表現更為強勁，然而迄今以來卻持續面臨資金的流失。

XLY 與 SPY 走勢 (圖片：ETF.com)

近期以來，投資者著重於防禦性的投資，由必需消費品類股被視為較具防守性，在經濟形勢不明朗的時期具有一定吸引力，因此較具風險性的非必需消費類股便不被投資者所重視。

市場分析，其中當前正有三個領域的非必需消費類股 ETF 值得投資者注意：

1. 房屋建築類

住房市場在今年也許表現並不強勁，但由於低利率以及更低利率的預期，將促進住房需求的上升，房屋建築類股可以說是非必需消費品類別中表現最好的區塊之一。此外，低失業率和強勁的消費者信心也推動了未來住房市場的強勁前景。

Vanguard 非必需消費類股 ETF(VCR-US) 提供了廣泛的投資組合，持有約 300 支股票，費用率僅 0.10%，整體中排名最高。

非必需消費類股 ETF 排名 (圖片：ETF.com)

此外，SPDR S&P 房屋建築商指數基金 (XHB-US) 和 iShares 美國房屋建築業 ETF(ITB-US) 的表現也十分出色。XHB 比 SPY 上漲了約 20 個百分點，而 ITB 的收益則是標準普爾 500 指數的 2 倍。

XHB、ITB、SPY 走勢 (圖片：ETF.com)

在 ITB 的投資組合當中，房屋建築類股約佔整體的 63%，相比之下，XHB 則更為廣泛，組合包含建築商、家具、電器和家居裝飾等。房屋建築類股只佔 XHB 投資組合的不到 30%。此外，ITB 是市值加權的投資組合，而 XHB 則是等權重持有。

2. 零售類

SPDR S&P 零售指數基金 (XRT-US) 和 VanEck Vectors 零售業 ETF(RTH-US) 是美國最大的零售類 ETF，這兩檔基金在今年的業績卻呈現大幅的差異。

XRT、RTH、SPY 走勢 (圖片：ETF.com)

年初至今，RTH 的表現優於 SPY。由於投資組合原因，XRT 的表現則明顯落後。

XRT 是等權重加權的。然而受到零售商之間業績差異嚴重，等權重類基金在今年的表現不佳。像 Target 今年迄今成長了 65%，沃爾瑪成長 30%，但是梅西百貨今年卻下跌了 50%。相較之下，RTH 是市值加權的 ETF，主要權重落在表現出色的公司股。

3. 遊戲股

遊戲 ETF 資產少且規模小，是經常被投資者忽略的非必需品消費 ETF。VanEck Vectors 視頻遊戲和電競 ETF(ESPO-US) 僅在過去一周內總資產就成長了約 4%。ESPO 專注於電競趨勢，專注在營收與遊戲和串流媒體相關的公司，像是騰訊、Nvidia、Activision Blizzard 等。

而 ETFMG 視頻遊戲科技 ETF(GAMR-US) 持有的公司股數是 ESPO 的三倍，投資組合包含 86 隻股票。GAMR 擁有更廣泛的投資組合，包含全球創建、支持、運用電動遊戲的公司。

毫無疑問，今年看來，電競產業在表現方面持續亮眼。ESPO 的收益幾乎是 GAMR 的 3 倍，隨著假日購物旺季的到來，非必需消費品產業預期將可能會成為關注焦點。