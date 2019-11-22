Panasonic：目前沒打算為特斯拉在中國設廠生產電池

鉅亨網編譯陳達誠 2019年11月22號15點25分

日本 Panasonic(6752-JP) 的津賀一宏社長在週五 (22 日) 表示，目前該公司沒有打算在中國當地為了特斯拉 (TSLA-US) 來設廠生產電池。將由特斯拉來決定，看是要使用他們在美國內華達州 Gigafactory 1 所生產的電池，還是選擇其他廠商在中國當地所生產的電池產品。

Panasonic 股價日線走勢圖 (圖片：Investing.com)

津賀一宏在為分析師們所舉辦的「Panasonic IR Day」前，於戰略簡報中作出上述表示。他斬釘截鐵的說道「目前沒有在中國設立生產據點的計畫」，該公司所生產的電動車 (EV) 用電池，幾乎全部供應給美國特斯拉。

雖然目前特斯拉在中國上海的工廠已經展開試驗性生產，但是 Panasonic 似乎無意跟進在中國當地設廠生產電動車用電池。

津賀一宏在 22 日表示「該公司目前沒有具體計畫」，也說道「要使用其他電池廠商在中國製造的電池，或將我們的電池從 Gigafactory(美國內華達州) 運往中國使用，由特斯拉自行決定」。避談任何在中國生產電池的話題。

有關車用電池方面，津賀一宏表示目前 Panasonic 專注於 Gigafactory 的生產效率提升，若在努力後的電池產量仍然不足以應付需求，將與特斯拉討論今後該如何處理。對今後的投資方向表達了想法。

津賀一宏於 2012 年就任 Panasonic 社長一職，在任內持續訴求公司的構造改革，並以「完全去除虧損」為目標，強調要達成構造改革這項任務。

未來計畫透過人事費用的精簡來節省 300 億日圓，亞洲、歐洲、中國各地據點的集約和間接業務刪減來節省 300 億日圓，還有在虧損事業實施對策來省下 400 億日圓，要在 2021 年度時為公司利益創出 1000 億日圓的貢獻。