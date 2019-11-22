華為梁華：日本將取代美國 成為華為最大零件採購國

華為董事長梁華週四 (21 日) 於日本東京的一場記者會上表示，華為於 2019 年向日本企業所採購的零件金額，預估年增 50% 至 1.1 兆日圓，日本可望在今年取代美國，成為華為最主要的零件供應國，由於美國政府在 5 月中旬實施華為禁令，也讓日本企業從中受惠。

梁華在記者會中說道：「日本企業在材料等各種領域具有強項。」華為並表示，明年在日本的採購額應該會超越 2019 年的成績，華為瞄準未來的 5G 市場，預期營收將有可觀成長。

2018 年華為在日本的採購額達 7210 億日圓，是 2015 年的近 2 倍水準。到了 2019 年更急速增加，突破了 1 兆日圓大關。

在 2018 年時，華為在美國的採購金額為 110 億美元 (約 1.2 兆日圓)，美國在當時也是華為最大的零件供應國。但是依照目前發展，已幾乎可以確定日本將取代美國地位，成為華為在零件採購上的最大供應國。

華為 Mate 30 系列機種 (圖片：AFP)

過去華為在 2005 年於日本成立分公司，向索尼 (6758-JP)、村田製作所 (6981-JP)、京瓷 (6971-JP) 等日本主要電子大廠進行零件採購。

梁華在 21 日的記者會中表示，伴隨著智慧型手機的業務成長，在零件方面的採購也會隨之增加。像是索尼等廠商所生產的影像感測器，就是一例。

美國商務部在 2019 年 5 月 15 日宣布對華為實施出口禁令，美國絕大多數的軟硬體製造商都受到影響，目前只有英特爾 (INTC-US)、美光 (MU-US) 等少數企業可以倖免。對華為而言，也必須另尋其他替代廠商或實施自行生產。

由於日本產品的美國技術含量多低於 25%，沒有牴觸美國的出口禁令。這也是日本產品受到華為青睞的主因。

華為 2019 年 Q1-Q3 營收，較去年同期增加 24%，在中國當地的智慧型手機銷量增加是主要原因。不過自從美國在 5 月實施禁令後，中國以外市場的銷量也隨之減少。

不過就在 11 月 20 日時，美國商務部批准了部分企業的供貨許可。緊繃的美中關係，也可能稍微和緩。雖然詳細名單仍不清楚，但目前傳出美國微軟 (MSFT-US) 已取得向華為販售「大眾市場軟體」的許可證。而華為最在意的，還是由谷歌 (GOOGL-US) 所提供的各項行動服務。因為能否使用這些服務，將大大左右中國以外市場的消費者購機意願。