大空頭Jim Chanos：特斯拉仍是最大最好的放空標的

傳言 Kynikos Associates 的知名空頭 Jim Chanos 回補了他對特斯拉 (TSLA-US) 的空頭部位，但事實上，這可能完全錯誤。

Chanos 在週四 (21 日) 與 Hedgeye Risk Management 進行長達一個小時的訪談中，親自破解了謠言：「特斯拉一直是我們最大也是最好的放空目標之一，我們畢竟仍然是空頭。」

特斯拉已在上海建立工廠，並即將在那裡為中國市場生產 Model 3。

Chanos 表示，特斯拉股價過去 5 年中一直在區間震盪，但 Chanos 與其他市場空頭的看法相反，他認為特斯拉不太可能馬上面臨破產的問題。

但另一方面，特斯拉的股票估值令人擔憂。Chanos 說，特斯拉是一家汽車製造商，而汽車股股價「不會有太亮麗的表現」，因為這個產業是非常資本密集的。

Chanos 表示，目前特斯拉股價在 350 美元至 360 美元之間徘徊，反映出的「只是市場對所有未來出色產品的看法」，這些產品可能會大放異采、也可能不會，特斯拉股價應該要再低得多。

Chanos 說，特斯拉的 Model S 是輛「令人驚艷」的汽車，但全球其他業者正在追趕上來。

Chanos 表示，不少優秀的製造商正在進入中價位區間，以能使它們的汽車與 Model 3 相抗衡，並且北美大眾市場房車的需求已處於高原期。

特斯拉股價本週上漲 2%，今年以來上漲 8%，同期標普 500 指數的漲幅為 23%，而道瓊工業平均指數的漲幅為 19%。