中國製特斯拉Model 3 11月22日開賣

特斯拉 (TSLA-US) 在取得中國政府出產與銷售許可後，11 月 22 日標準配備的基礎版中國製 Model 3 將送至各經銷據點。同時，中國製 Model 3 標準續航升級版也將在 11 月 22 日～12 月 01 日舉辦的廣州國際汽車展覽會中亮相。

資料來源: 特斯拉官方微博

根據介紹，中國製 Model3 標準續航升級版續航里程為 460 公里 (NEDC 預估)，0-100 公里 / 小時加速時間最快只需 5.6 秒，最高時速為 225 公里 / 小時，售價為人民幣 35.58 萬元起。

值得關注的一點，在驅動電機數據中，最大功率數值為 202kW，與目前在售的中國 Model 3 相比有所提升，尚不知是否為客戶買車時的升級選項。

截至目前，在中國銷售的 Model 3 包括三款車型：Model 3 高性能四輪驅動版、Model 3 長續航四輪驅動版和中國製 Model 3 標準續航升級版。

特斯拉上海工廠於上週取得生產許可，而本週的公告結束後，意味著中國製 Model 3 將可以正式交車，同時也具備申請新能源車補貼的資格。

分析師指出，特斯拉在電動車方面製造的能力及品質領先中國電動車製造商不只一個等級，一旦特斯拉又能在中國取得政府補貼，那更是如虎添翼。短中期來看，中國電動車高階市場恐將呈現特斯拉獨霸。

之前市場預期第一批中國製 Model3 標準續航升級版將於 2020 年第一季正式交車，目前已提早達到目標。

同時，特斯拉 CEO 馬斯克之前表示，預期今年年底特斯拉上海工廠產量每周至少達 1000 輛，未來目標是每周產 3000 輛。

