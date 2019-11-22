美國州政府支出 創金融危機以來增長最快

據《彭博》報導，美國州政府支出增加的速度，創下金融危機以來最快，2019 年總支出成長幅度為 5.9%，其中又以交通運輸相關支出增幅最大。

根據全美州政府預算協會 (National Association of State Budget Officers; NASBO) 於週四 (21 日) 公佈的報告顯示，2019 財政年度，美國州政府總支出增長了 5.9% 達 2.1 兆美元，增幅大於 2018 財年之 3.4%。

從數據可以看出，受惠於近日以來美國經濟的回溫，各州的財政狀況逐漸改善，除了信評機構紛紛調升加州、華盛頓州、以及密西根州的信用評等之外，康乃迪克州及伊利諾州的市政債券殖利率也紛紛下降，市政債券為各州政府所發行之債券，目的是為了籌措包含交通運輸、醫療機構、學校等建設時，所需要的資金，而債券殖利率的下降，則表示投資人對於各州政府信用風險疑慮的降低。

美國州政府支出的上升，主要是受惠於過去兩年，各州稅收的大幅增長。而觀看支出細項則可以得知，交通運輸相關開支成長幅度最高，為 8.9%，而其中又有 18 個州，在 2019 年於交通運輸的支出，增長了超過 10%。

各項州政府開支增長率 (圖：Bloomberg)

由於對於 2020 年美國總統大選的不確定性，以及擔心大選之後，白宮政策方向會有所改變，故各美國州政府預期在明年年初以前，仍將繼續維持交通運輸相關支出的增加。

各美國州政府的下個財政年度，將從明年 7 月開始，NASBO 國家財政研究董事 Brian Sigritz 表示，由於預期明年美國經濟成長幅度將放緩，導致各州政府收入減少，2020 財政年度之州政府支出增長率亦將隨之下滑。

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